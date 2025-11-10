Soria (PSOE) propone al Gobierno de Aragón distinguir al CEIP 'Moncayo' de Tarazona el Día de la Educación

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha propuesto este lunes al Gobierno de Aragón que reconozca con una distinción al CEIP 'Moncayo', de Tarazona (Zaragoza), en el acto del Día de la Educación Aragonesa, cuya próxima edición se celebrará el 24 de enero de 2026. El PSOE ha registrado una proposición no de ley a este respecto.

En rueda de prensa, Leticia Soria ha señalado que el CEIP 'Moncayo' acaba de conmemorar su 50 aniversario, indicando que este centro "cumple con el compromiso y el arraigo, vertebra territorialmente y crea comunidad educativa", de ahí su propuesta para reconocer a este colegio "por todo su trabajo y la aportación a la sociedad aragonesa que ha llevado a cabo los últimos 50 años, extendiendo el reconocimiento a todas las personas que han trabajado allí estos años".

El CEIP 'Moncayo' "es un referente de calidad y compromiso con la comunidad educativa, con un firme compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la inclusión", ha continuado la portavoz adjunta del PSOE. "Si todos los centros aportan al desarrollo social, muchísimo más lo hacen los colegios comarcales", ha enfatizado Leticia Soria.

SERVICIOS PÚBLICOS

Soria ha alertado del "deterioro de los servicios públicos" con el Gobierno autonómico del PP y ha mencionado la manifestación en defensa de la sanidad pública que ha tenido lugar este domingo en Zaragoza: "El PP debería escuchar a los ciudadanos y rectificar estas políticas de constantes recortes en la sanidad y la educación públicas".

Ha rechazado la concertación del bachillerato y de la educación de cero a tres años, dejando claro que el PSOE no cederá "ni un centímetro" para defender "siempre" la educación pública, exigiendo al Gobierno de Aragón que destine más recursos a cubrir plazas de profesores y de auxiliares de educación especial o a construir nuevas infraestructuras en barrios de Zaragoza, también a la educación rural.