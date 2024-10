Soro (CHA) dice que Azcón "es un gigante con pies de barro" porque su Gobierno "tiene fecha de caducidad"

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de CHA de las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha intervenido este jueves en la sesión plenaria extraordinaria del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, donde ha afirmado que el presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, "es un gigante con pies de barro" que "se percibe como un coloso", pero carece de "una mayoría que lo sustente cualquier Gobierno tiene fecha de caducidad", añadiendo que "no cuenta con una mayoría estable" tras la salida de VOX del Gobierno de Aragón.

"VOX tiene más poder fuera que dentro de su Gobierno", de forma que Azcón "sigue siendo rehén de los antisistema", de "la franquicia" de Santiago Abascal, y le ha preguntado "si va a haber Presupuestos el próximo año y a costa de qué", en alusión a "los chantajes de la ultraderecha". "¿Está ya resignado a que VOX siga condicionándolo todo?".

El parlamentario de Chunta Aragonesista ha considerado que Azcón "debería pensar menos en Cataluña y más en Aragón" y le ha recomendado que "aproveche este contexto para hacer valer el Estatuto de Autonomía entero, exigir que se respeten los cauces que garantizan una relación bilateral con el Estado".

"No puede ser que, por negárselo a Cataluña, renunciemos a nuestro derecho", ha continuado José Luis Soro, lamentando que Azcón "prefirió ser dócil a Génova, no vaya a ser que incomode a Ayuso o a Feijóo", le ha espetado, criticando que Azcón fue a Madrid a entrevistarse con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "como presidente del PP" regional y "solo buscaba la foto de presidente dialogante".

El dirigente de CHA ha exigido al presidente de la Comunidad que "termine con el autocolonialismo energético" y que deseche definitivamente el proyecto del pantano de Biscarrués (Huesca), que "representa lo peor", y en su lugar "desarrollar políticas hidráulicas del siglo XXI".

Respecto al discurso de Azcón en la primera sesión del Debate, este miércoles, le ha echado en cara que no mencionó la violencia de género, ni al colectivo LGTBI, ni la inmigración, tampoco la memoria democrática, atribuyéndolo a que "no sabe muy bien cómo gestionar esto".

José Luis Soro se ha quejado de que Azcón "quiere invisibilizar" a los hablantes de "las lenguas aragonesas, el aragonés y el catalán" por su "integrismo lingüístico acomplejado que niega lo que siempre hemos sido".

Además, ha advertido de que a Chunta no le convence el Plan Pirineos, le ha preguntado "qué van a hacer en Sobrarbe" y ha criticado "el merchandising" en materia de nieve. "Mientras caiga lluvia de millones, los problemas de la ciudadanía se enquistan y siguen sin resolverse".

RECORTES EN SANIDAD

Soro ha alertado de "los recortes" en Sanidad y ha resaltado la falta de profesionales sanitarios en el medio rural, mencionando las movilizaciones en Montalbán, Mas de las Matas y Ejea de los Caballeros. "¿Cree que todos los que se movilizan están manipulados por los partidos de izquierdas?". También le ha preguntado si garantiza que se podrá realizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos.

Respecto a Educación, ha mencionado "la espantada" de la anterior consejera, Claudia Pérez Forniés, y ha lamentado la política de "menos enseñanza pública y más concertada", a lo que ha añadido que "el cupo de profesores es insuficiente", apuntando que solo en la provincia de Zaragoza se han perdido más de 500 docentes en Infantil y Primaria.

Ha realzado los problemas del transporte escolar, la falta de especialistas para alumnado con necesidades especiales y de inspectores, tras lo que ha rechazado "la privatización" de la Educación infantil de cero a tres años, puntualizando que CHA sí está a favor de la gratuidad, "pero en centros públicos". "Es imposible una tv pública de calidad si se precarizan sus condiciones", ha dicho Soro en alusión a Aragón Televisión.

Soro ha aludido, asimismo, a la política de vivienda, tildando de "misterio" la cifra de 86 viviendas construidas por el anterior Gobierno y le ha acusado de "apropiarse" de la gestión del Ejecutivo de Javier Lambán. "Ayer vendió como mérito propio el millar de viviendas de alquiler asequible junto con los Ayuntamientos", lo que en realidad llevó a cabo "quien le habla".

"Yo sumo todo esto y me sale que impulsé 1.800 viviendas, aunque usted seguirá con el mantra de las 86, la verdad no les va a fastidiar", ha espetado Soro a Jorge Azcón, rechazando "sus anuncios grandilocuentes y arcoiris", y le ha exigido que vuelque todos sus esfuerzos en las personas vulnerables: "Están en peligro la calidad y la universalidad del Estado del Bienestar".

"Si los Presupuestos no son buenos para Aragón votaremos en contra, si la financiación autonómica no es buena para Aragón votaremos en contra y si no hay fondo de compensación para Aragón votaremos en contra".

Sobre la reducción del impuesto de sucesiones, ha subrayado que solo dejarán de pagarlo 2.000 personas "y la juerga va a costar 43 millones, que se suman a lo que perdimos con Patrimonio y renovables, y luego dicen que tenemos mala financiación: El infierno fiscal era mentira".