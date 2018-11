Soro (CHA) exige que no se autorice el cierre de la Térmica de Andorra hasta que no se garantice una transición justa

Publicado 24/11/2018 13:14:22 CET

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que no autorice el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel) hasta que no haya garantizado una transición "justa", no solo ofreciendo alternativas a los trabajadores actuales sino también un "futuro para sus hijos y nietos".

Soro ha presentado este sábado, 24 de noviembre, en el Centro Cívico Santa Isabel, en Zaragoza, los principales acuerdos del Comité Nazional de CHA ante el cierre de la Central Térmica de Andorra y con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebrará este domingo.

El presidente de la formación ha defendido que desde CHA se rechaza "de forma rotunda" la decisión de Endesa de cerrar las centrales térmicas de Andorra y Composilla (León), cuyo desmantelamiento se iniciará el 30 de junio de 2020. "Es una decisión unilateral, injustificada y egoísta porque Endesa ha ganado mucho dinero en esta comarca y ahora demuestra su nula responsabilidad corporativa", ha aseverado.

Por otro lado, ha instado al Ministerio de Transición Ecológica a que "haga honor a su nombre y de verdad garantice esa transición". "La cuestión es buscar una transición justa en las comarcas mineras y el Ministerio tiene que jugar un papel absolutamente protagonista. No podemos permitir que las empresas ganen dinero y dejen arrasada toda una comarca", ha puntualizado el presidente de CHA.

"Evidentemente, es clave crear empleo", ha subrayado, pero al tiempo ha lamentado que los trabajadores actuales de la Central Térmica turolense contarán con prejubilaciones o puestos alternativos, pero lo "preocupante" será la situación de los empleados de empresas auxiliares y de transporte, a quienes "tenemos que tener en la primera línea de nuestra preocupación".

En este sentido, José Luis Soro ha asegurado que "no se trata solo de buscar empleo para las personas que van a perderlo, sino también garantizarlo a sus hijos y nietos". "Hay que construir un futuro para estas familias y que puedan seguir viviendo en su pueblo, teniendo un trabajo digno", ha observado.

ERRORES

El presidente de Chunta Aragonesista ha hecho referencia además a "errores" que se han cometido en el pasado en torno a la gestión de la minería en el territorio aragonés. "No podemos cometer los errores que ya cometimos con el Plan Miner porque no es una cuestión de dinero, sino de proyectos y, si no se planifican, no conseguiremos nada", ha destacado.

Para ello, ha afirmado, "tenemos que empoderar a la gente de los pueblos y hacer que la protagonista de las decisiones sea la población local, que es quien conoce la situación". Asimismo, ha considerado necesario desarrollar medidas complementarias como "el desdoblamiento de la N-232, la fibra óptica en los polígonos, la elevación de aguas de Andorra o el fomento de la I+D+i en relación con el carbón".

Por otro lado, ha criticado la posición de "la derecha" en el conflicto del cierre de la Central Térmica de Andorra. "Ha intentado sacar tajada de un drama como este para el futuro de muchas personas. Es, absolutamente, indecente", ha comentado Soro, al tiempo que ha opinado que se han intentado "rascar unos pocos votos" con este tema.

En cuanto a la visita a Aragón de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a mediados del próximo mes de diciembre, el presidente de CHA le ha pedido que venga "con las orejas muy abiertas" y con la intención de "escuchar más que de prometer" porque "donde mejor se conocen las posibilidades es aquí". Así, ha manifestado la importancia de que "se comprometa públicamente y les diga a la cara a las familias afectadas que no va a autorizar el cierre hasta que se garantice la transición".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, el Comité Nazional de CHA ha hablado este sábado sobre la importancia del Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebrará este domingo, 25 de noviembre. Soro hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar "activamente" en las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista para "erradicar esta lacra".

El presidente de la formación nacionalista ha mantenido que la lucha contra esta violencia es "una carrera de fondo" que requiere un trabajo de "todos juntos". "Es cierto que desde el poder Ejecutivo y Legislativo se va dando pasos", ha considerado, "pero lo que nos escandaliza es la actitud del poder Judicial".

En este punto, ha hecho referencia al caso de un hombre condenado a diez meses de prisión tras intentar asesinar a su mujer, en presencia de sus hijos, primero con un cuchillo y después estrangulándola. "Es indecente e incomprensible en un Estado de Derecho que se condene a las mujeres a dos violencias: una, la que sufren de manos de sus asesinos, y otra, de mano de los jueces".

"Es una cuestión que nos atañe a todos, a las mujeres y a los hombres, y mañana, en todas las calles de Aragón, tenemos que decir alto y claro que ya vale y participar en las movilizaciones", ha declarado José Luis Soro.

Por último y de cara a las próximas elecciones del año 2019, ha explicado que, "ahora mismo, estamos en plenos contactos, intentando hacer las mejores candidaturas", con el objetivo de que la mayor parte de la población de Aragón "tenga la oportunidad de votar socialismo y aragonesismo en la misma papeleta el día 25 de mayo".