Soro (CHA) reprocha a Azcón su falta de empatía: "Ha hablado más de números que de personas"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha calificado la intervención del presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el Debate del estado de la comunidad como "el discurso de un tecnócrata", "sin pasión, sin corazón" y con "cero empatía con la gente". "Ha hablado mucho más de números que de personas", ha lamentado.

En rueda de prensa, el portavoz de CHA ha considerado que la extensión del discurso del presidente, dos horas y cuarenta minutos, lo que demuestra es que "no hay prioridades", que "no tiene un proyecto global para Aragón" y que, por tanto, ha venido a la Cámara a exponer una "suma de acciones inconexas".

Además, Soro ha acusado a Azcón de negar la realidad al hablar de los presupuestos de 2026 "como si fuera a haber", por lo que "ha vendido humo como siempre", ya que no cree que vaya a sacar adelante las cuentas del año próximo.

Mientras tanto, ha asegurado, "sigue tocando la melodía de los presupuestos mientras se dirige directo al iceberg de Vox, que desde luego no le va a aprobar los presupuestos".

El representante aragonesista ha afeado también a Azcón que se escude en un "enfrentamiento continuo" con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y en las inversiones que van a llegar a la comunidad autónoma "para negar la verdadera realidad que estamos sufriendo en Aragón".

Frente a ello, ha avanzado, en la segunda sesión del Debate del estado de la comunidad autónoma, que tendrá lugar este jueves, confrontarán ese "modelo de la derecha" con "el modelo de la izquierda aragonesista".