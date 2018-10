Soro defiende que la Ley de actualización de derechos históricos de Aragón "no rompe España"

Publicado 05/10/2018 18:20:04 CET

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha defendido este viernes que la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón "no rompe España" y tampoco es una ley "independentista".

En declaraciones a Europa Press, Soro ha afirmado que esta ley es "importantísima para los aragoneses", un texto que "no mira al pasado, mira al futuro, una ley puramente social, que parte del convencimiento de que el autogobierno es la garantía de los derechos sociales, que los pilares del Estado del Bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, los gestionan las Comunidades autónomas".

Por ello, "no podemos retroceder ni un milímetro en el autogobierno porque eso supone retroceder metros en políticas sociales, de eso habla esta ley", ha dicho tajante, al lamentar que "se está intoxicando muchísimo a la opinión pública" con argumentos falsos sobre el texto, por lo que ha animado a que "se lea la ley para tener un criterio propio, porque las críticas que escucho por ahora no dejan de sorprenderme".

Al respecto, ha observado que es irónico que se critique que la ley declara a Aragón como nacionalidad histórica, "cuando eso lo dice el Estatuto de Autonomía"; que se rechace que diga que Aragón tiene naturaleza foral, "cuando tenemos un código de derecho foral y Aragón siempre ha tenido derecho civil propio" o que establece una relación bilateral con el Estado que es algo "que ya existe y es natural".

Ha asegurado no entender a quien no apoya que Aragón tenga "el máximo nivel de autogobierno, como cualquier otra Comunidad autónoma", al estimar que "algunos parecen asumir que somos de segunda, que son de primera Navarra, País Vasco y Cataluña y que nosotros somos de segunda, pero yo me rebelo contra eso", ha dicho tajante, para advertir de que Aragón "no es más que nadie, pero tampoco menos".

"Esta ley no rompe España, no es una ley independentista, eso es una mentira podrida", ha continuado afirmando Soro, al incidir en que el texto reafirma la identidad jurídica, institucional y política del pueblo aragonés y "añade de forma literal: sin perjuicio de su participación e integración en el Estado español".

NOVEDOSO

El líder de CHA ha manifestado que esta ley incluye "algo muy novedoso y que ha sido muy criticado, que es que llega a decir que los presupuestos de la Comunidad autónoma jamás podrán reducir la dotación presupuestaria que se haya destinado en el ejercicio anterior para políticas sociales", lo que supone "una garantía de que la Comunidad va a desarrollar políticas sociales".

En todo caso, ha observado que está "muy bien que quien tenga dudas la recurra al Tribunal Constitucional", como ya ha anunciado el PP, dado que "esas son las reglas del juego, no pasa nada", aunque el Constitucional "tiene una trayectoria muy centralista y siempre ampara al Estado frente a las Comunidades".

"Tengo ganas de ver al final en qué se concreta el recurso, las leyes no se recurren enteras, se recurren preceptos concretos y veremos al final en qué se concreta toda esta discusión sobre la constitucionalidad y qué aspectos concretos tenemos que discutir", ha alegado.

CUMPLE LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO

El también consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés ha insistido en que esta ley "cumple la Constitución y el Estatuto de autonomía". En el primer caso, la Carta Magna indica que "se ampara y respetan los derechos históricos de territorios forales y solo hay tres Comunidades autónomas que en sus Estatutos de Autonomía expresamente hacen reserva de los derechos históricos que son Navarra, País Vasco y Aragón".

En el caso del Estatuto, apunta que la autonomía "no supone una renuncia a los derechos históricos, que pueden ser actualizados y estamos ejecutando la adicional primera de la Constitución y la adicional tercera del Estatuto de Autonomía", pero el problema es "que hay mucha gente que está opinando de esto que no tiene ni idea, porque hay mucho analfabeto que se atreve encima a sentar cátedra".

Respecto a las dudas que ha despertado en el Gobierno central este texto, que es fruto de una proposición de ley de CHA aprobada en las Cortes, José Luis Soro ha comentado que una vez que se conozcan qué aspectos determinados se consideran que pueden ser inconstitucionales "lo normal es constituir la bilateral para tratar esas cosas y será ese el momento en el que hablemos de esta ley".