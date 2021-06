Soro dice que el acuerdo con el Mitma sobre servicios ferroviarios es "un ejercicio de realismo"

ZARAGOZA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha destacado que el acuerdo alcanzado este martes por el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, responde a "un ejercicio de realismo" para solucionar "la anomalía" que el Ejecutivo de Lambán "heredó" del PP.

En aplicación del acuerdo, el Ministerio seguirá manteniendo los servicios que viene asumiendo desde hace años entre Zaragoza y Lérida y parte del Teruel-Valencia.

El Gobierno de Aragón continuará cuatro meses financiando no solo la relación Caspe-Fayón, sino también el servicio de las 6.10 horas de Zaragoza a Lérida y el de las 7.20 de Teruel a Caudiel, plazo en el que el Mitma debe decidir qué fórmula utiliza para prestar el servicio.

La novedad radica en que uno de los servicios del Zaragoza-Lérida y de parte del Teruel-Valencia, actualmente costeados por el Gobierno de Aragón, pasarían a ser financiados por el Gobierno de España y prestados mediante una nueva modalidad alternativa, que sería a la carta, a demanda, y completamente digitalizada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, José Luis Soro ha destacado que ambas partes han llegado a un acuerdo por el "trabajo en equipo" realizado desde el Gobierno de Aragón con "el liderazgo" y "la implicación directa" de Lambán, recalcando que Soro ha estado en permanente contacto con el jefe del Ejecutivo autonómico antes y después de la reunión en Madrid con Ábalos: "Ha habido una absoluta compenetración".

Para Soro era "una cuestión clave" que Aragón dejara de ser "la única comunidad que paga trenes fuera de su territorio", mostrándose "atónito" por el hecho de que a algunos les pareciera "normal" que "con los impuestos de los aragoneses se paguen esos trenes", lo que es "especialmente sangrante" en el caso del recorrido Teruel-Valencia, ya que la DGA paga el tramo Teruel-Caudiel (Castellón) y el Mitma el final del trayecto, "una situación que había que evitar".

Por este motivo, hace unos días el Ejecutivo aragonés propuso "que cada Administración asuma lo que es de su competencia", de ahí que el acuerdo incluya que la DGA pague la relación Caspe-Fayón (Zaragoza).

Soro ha recalcado que el Mitma no asume que estos servicios se sigan prestando a través de ferrocarril, por lo que "lo asumen a través de una nueva modalidad de transporte" que está "por concretar" y que será "un sistema a la carta, a la demanda" con el objetivo de que sea económicamente sostenible y "sobre todo útil socialmente".

"Me habría gustado que siguieran los trenes y me gustaría que hubiera muchos más, pero gobernar es, también, hacer un ejercicio de realismo y entre que no haya servicios y que haya una alternativa me parece el mejor acuerdo posible".

Ahora "habrá que estudiar cómo se concreta", ha continuado José Luis Soro, cuya voluntad es "colaborar con el Ministerio para dar la solución óptima", insistiendo en que "el objetivo siempre ha sido que la ciudadanía no pierda los servicios ferroviarios", de ahí la prórroga de cuatro meses de la financiación de algunos servicios intercomunitarios por la Administración aragonesa.

"No van a ser aviones o drones, sino transporte por carretera, y si es a demanda no van a ser líneas regulares de autobús", ha proseguido el consejero, en cuya opinión "entre Teruel y Valencia a poco que hagamos lo mejoramos" porque el tren en esta relación "no lo utiliza prácticamente nadie". Soro ha dejado claro que se ha "dejado la piel" para defender el derecho a la movilidad de los vecinos de los pueblos y ha apostado por mejorar la conectividad "de la mano de los Ayuntamientos".

Ha recordado que en 2018 consiguió que el Mitma asumiera siete servicios de los que la DGA venía financiando tres "y no generó tanto movimiento mediático ni social".