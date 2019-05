Soro reitera el "espíritu constructivo" de CHA para sumar y hacer posible un gobierno de izquierdas

Publicado 24/05/2019 13:58:55 CET

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha reiterado que su compromiso al día siguiente de las elecciones es "hablar" con el resto de la izquierda, "sin cheque en blanco, pero con espíritu constructivo para hacer un gobierno progresista".

Soro ha añadido que a ese gobierno aportará aragonesismo para abundar en que "sin CHA no será posible y no habrá suma de escaños suficiente y sin CHA no habrá gobierno aragonesista".

En este sentido, ha recalcado dos mensajes. Por un lado "evitar" que la derecha y la ultraderecha gobierne y por otro que es "necesario" que siga habiendo un gobierno de izquierdas y aragonesista.

Al finalizar la campaña electoral para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, Soro ha observado que en estos quince días se ha demostrado lo diferente que es la izquierda y las derechas.

"La derecha está preocupada por ganarse unos a otros y disputarse la supremacía, están más preocupados por el sorpaso que por la gente". En contraposición, ha descrito que la izquierda, "plural por naturaleza ha actuado con responsabilidad. "Nos preocupa la suma y que el 27 de mayo haya una suma que permita construir un gobierno de izquierdas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Soro ha explicado que CHA ha realizado una campaña "pegada al territorio, persona a persona" que se ha reflejado en el lema "Construimos Aragón contigo".

Ha sido una campaña "en positivo, transmitiendo ilusión y esperanza, hablando de los problemas y soluciones para nuestros pueblos y ciudades y sobre todo una campaña de suma e inclusión porque Aragón es un proyecto colectivo".