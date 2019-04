Soro sostiene que el actual sistema de financiación autonómica "ha servido para que se vacíen nuestros pueblos"

Publicado 04/04/2019 14:32:26 CET

Aboga por afrontar la lucha contra la despoblación "de forma proactiva", dejando a un lado "pesimismo y derrotismo"

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha sostenido que el actual sistema de financiación autonómica "ha sido una máquina de despoblación" porque en el reparto de fondos ha primado el número de habitantes y esto "ha servido para que se vacíen nuestros pueblos".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar junto con el director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, y el comisionado para la despoblación, Javier Allué, en una reunión del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, el Edificio Pignatelli de Zaragoza.

Soro ha sostenido que la lucha contra la despoblación debe ser "protagonista de verdad en la agenda del Gobierno central y de la Unión Europea", que han de aportar fondos para abordarla.

Por un lado, ha dicho que la financiación autonómica "es clave" y hay que realizar una "revisión de arriba abajo" del sistema para que las Comunidades que sufren de forma más severa la despoblación cuenten con "fondos públicos suficientes para hacerle frente".

En el caso de la Unión Europa, ha comentado que el problema no solo se sufre en zonas como Laponia, que "siempre ha estado despoblada, sino en los territorios que han perdido habitantes, como Aragón, de una forma muy acelerada sobre todo a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado".

Por otra parte, ha subrayado que hay que afrontar la situación "de forma proactiva y dejar a un lado el pesimismo y derrotismo". "Ya vale de hablar de despoblación en blanco y negro, de cortarnos las venas, de deprimirnos", ha dicho Soro, que ha abogado por asumir con "realismo, pero en clave positiva" lo que ocurre y "creyendo que es posible mejorarlo".

NUEVAS FUNCIONALIDADES

Soro ha opinado que para mantener a la población en el territorio "la agricultura y la ganadería son clave, pero no la solución de todo". Según ha dicho, los asentamientos de población, que en Aragón suman 1.620, "han de tener funcionalidades diferentes a las que históricamente poseían".

Al respecto, ha apuntado que antes se vivía donde se trabajaba, pero ahora no y "hay pueblos importantes donde hay empleo, pero la gente no vive en ellos", ya que "la autovía o el ferrocarril, que son tan necesarios para el desarrollo socioeconómico, a veces no sirven para que las personas vayan al territorio, sino para que puedan vivir en otro sitio y trabajar allí".

Ha añadido que existen asentamiento pequeños, "donde hay personas jubiladas que viven cinco o seis meses y donde se puede desarrollar una economía vinculada a los servicios de las personas mayores", en vez de "empeñarnos en la fórmula de la natalidad de los años 70 del siglo pasado".

El consejero ha apelado a "echarle imaginación" porque afrontar la despoblación es algo "complejo, que no se puede improvisar" y que requiere del trabajo conjunto del sector público y privado, al tiempo que ha apostado por dar "protagonismo a la sociedad civil" y "empoderar al territorio, que es donde la gente sabe lo que se necesita".

También ha esgrimido que es necesario efectuar un "ejercicio de realismo" y "no engañar a nadie, ni a nosotros mismos" ya que "no vamos a volver a principios del siglo XX", cuando la ciudad de Zaragoza reunía al 10 por ciento de la población, frente al 50 por ciento actual, fruto de una evolución "de desequilibrio absoluto en lo poblacional y de demográfico".

A colación, Soro ha indicado que según la actualización de la jerarquía de asentamientos y municipios de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón ha habido algunos núcleos que en 2012 eran viables y ahora "han bajado de clasificación", además de que el total de habitantes de la Comunidad se ha aminorado de los 1.349.467 que había en 2012 a los 1.308.728 de 2018.

Este estudio también indica que la comarca de Bajo Aragón Caspe es la que cuenta con más municipios, porcentualmente, en los que ha habido crecimiento de población. En la parte negativa, la Comarca de Andorra Sierra de Arcos es en la que más población han perdido habitantes.

COORDINACIÓN

El consejero también ha apelado a la coordinación entre instituciones y como ejemplo ha dicho que hay diferentes Administraciones que han promovido la extensión de la banda ancha "a todos los rincones" de la Comunidad y por eso es preciso actuar conjuntamente para lograr el objetivo.

Asimismo, ha informado de que la comunicación a través de Internet ha sido uno de los asuntos que se ha seleccionado como prioritario para actuar en Aragón contra la despoblación, junto a la vivienda, porque cuando se llega a un pueblo, lo primero es "saber dónde vas a alojarte", mientras que la banda ancha es necesaria para favorecer el autoempleo, los servicios, la cultura y el ocio.

Soro ha recordado que el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional se constituye en mayo de 2018 y cuenta con un grupo de trabajo que ha hecho un análisis sobre cuáles son las cuestiones en las que hay que incidir más, señalando hasta 16 ámbitos y eligiendo en primer lugar los ya mencionados, si bien "hay muchos más sobre la mesa, como educación, sanidad e incentivos fiscales, pero de momento se empezará por ahí".

En el caso de la vivienda, el consejero ha expuesto algunas de las acciones que ya se han impulsado desde Aragón, como incluir por primera vez a los edificios no colectivos en las ayudas de rehabilitación y "primar a los pueblos con mayores problemas de desarrollo territorial".

Según ha dicho, el volumen de solicitudes "ha sido enorme" y todavía no se ha resuelto la convocatoria. Por otra parte, se ha referido a las ayudas para que los ayuntamientos puedan rehabilitar el patrimonio municipal en programas de nuevos pobladores, medida desarrollada a través del Fondo de Cohesión Territorial de 2018.

También ha comentado que se ha elaborado una web específica de despoblación, donde aparece información, documentación y todas las experiencias positivas porque "hay que ver este problema de forma proactiva", ha incidido.

OBSERVATORIO

El consejero ha precisado que la creación del Observatorio es fruto de la aprobación de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación de Aragón, "de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos colectivamente porque fuimos pioneros" y porque "en ningún lugar existe un trabajo de esas características que haga el análisis tan pormenorizado de la situación de partida, así como de los objetivos, estrategias y acciones concretas".

Soro ha indicado que la de este jueves es la tercera reunión de una entidad que pretende ser "espacio de encuentro de todas las Administraciones y del sector privado" porque "la lucha contra la despoblación ha de ser colectiva".

En concreto, están representados todos los Departamentos del Gobierno de Aragón, las tres diputaciones provinciales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, asociaciones empresariales, sindicales, agrarias, vecinales y de expertos, sumando cerca de 20 miembros.

Las funciones del Observatorio son elaborar y facilitar información actualizada, análisis de la situación demográfica y poblacional y de su evolución porque "hay que conocer muy bien lo que está pasando para poder tomar decisiones estratégicas", ha apuntado el consejero.

Igualmente, ha de servir como "cauce de diálogo, encuentro y debate de todos los implicados", así como para "conocer lo que hace el resto de actores y ponerlo en común", ha glosado Soro, que ha agregado que la tercera función de esta entidad es sensibilizar, una cuestión en la que "hemos dado pasos muy decididos el pasado domingo en Madrid", en la "gran manifestación" de la España vaciada.