El herido en una reyerta en Ricla ha sido operado y está fuera de peligro

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El herido en el cuello en una reyerta en Ricla (Zaragoza), un varón de 25 años, ha sido operado anoche en el hospital Miguel Servet de la capital aragonesa y está fuera de peligro.

El joven, que ingresó este sábado, ha pasado la noche sin novedad, ha sido trasladado a planta y está fuera de peligro, ha informado el Gobierno de Aragón.

El suceso ha tenido lugar la pasada noche en una calle de Ricla cuando el joven ha sido abordado, de forma violenta, por otro vecino de la localidad y de edad similar y le ha agredido con una botella, ha informado a Europa Press la Guardia Civil.

Los agentes de la Benemérita, que detuvieron al presunto agresor la pasada noche y que no ha pasado todavía a disposición judicial, investigan los hechos.