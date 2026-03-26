Sucesos.- Un muerto y tres heridos tras chocar dos turismos en la A-127, a su paso por Tauste

El accidente ha ocurrido en la A-127, en el término municipal de Tauste. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas tras un choque frontal entre dos turismos, que se ha registrado este jueves en la carretera A-127, en el término municipal de Tauste.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Hasta el lugar del accidente, en el punto kilométrico 21 de la citada vía, se han traslado efectivos de los parques provinciales de Tauste y Ejea de los Caballeros, que han realizado labores de excarcelación de las los ocupantes de los dos turismos.

La persona que ha fallecido ocupaba uno de los vehículos y los otros tres heridos viajaban en el otro turismo implicado. Los heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios por una ambulancia del 061 y helicóptero del 112. En el operativo también ha participado la Guardia Civil.