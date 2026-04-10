La Policía Nacional detiene a cuatro menores por varios robos con fuerza en un centro comercial

Algunos de los efectos robados. - CNP

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional iniciaron a principio de año un investigación tras informaciones recibidas de que un grupo de menores de entre 15 y 17 años, accedían a los almacenes de dos establecimientos de venta de material deportivo de un centro comercial de Zaragoza y sustraían efectos como zapatillas y ropa deportiva.

Los efectos sustraídos eran posteriormente vendidos a través de aplicaciones de venta online de segunda mano. Los perjudicados valoraron el material sustraído en más de 11.000 euros.

En la investigación desarrollada se ha determinado la participación de cuatro menores de edad, de entre 14 y 17 años.

El pasado 26 de marzo se practicaron de forma simultanea cuatro entradas y registros en los domicilios de los menores, ubicados todos ellos en el barrio de Torrero, donde se intervinieron parte de los efectos sustraídos con un valor aproximado de 2.000 euros que aún no habían vendido.

Una vez practicadas las diligencias en dependencias policiales, los cuatro fueron entregados a sus representantes legales. Las actuaciones se remitieron a a Fiscalía de Menores que lleva a cabo la instrucción del procedimiento.