Los Bomberos trabajan en un incendio declarado en bazar chino cercano al Polígono Cogullada

El incendio se ha declarado en un bazar chino formado por tres naves. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza están trabajando en la extinción de un incendio declarado en una nave cercana al polígono Cogullada, en concreto en un bazar chino. El aviso ha llegado a las 11.50 horas y, en estos momentos el incendio se encuentra perimetrado.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado 15 bomberos, dos nodrizas, una autoescala, un tanque, una ambulancia y un coche de mando, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde varias zonas de la ciudad se puede ver una intensa humareda.

El jefe de Intervención de Bomberos, David Galve, ha explicado que "el incendio ya está acotado. Hemos cortado la propagación hacia la nave que estaba anexa, que es una chatarrería, y memos conseguido frenarlo sin que llegue a afectarle y ahora mismo estamos reduciendo el fuego".

El fuego ha afectado a tres naves del bazar chino donde se almacena diversos materiales, entre los que se encuentran algunos inflanables, . "El incendio se ha desarrollado por las tres naveas, y estamos acotando el fuego para poder ir posteriormente dentro de las naves. Trabajamos poco a poco, desde todos los flancos que podemos".

Han sido desalojados los trabajadores del bazar chino, además de lops de una chatarrería colindante y de una empresa de autobuses. No ha sido necesario atender a ninguna persona.

Galve ha destacado que "aún vamos a tener para unas cuantas horas porque cuando baje un poco el fuego tendremos que ir extinguiéndolo poco a poco".