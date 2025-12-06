Susín participa en la inauguración del XXV Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down

Oto de familia de la consejera Susín con algunos de los representantes de las entidades organizadoras del evento. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se convierte este fin de semana en el epicentro nacional de la inclusión con la celebración del XXV Encuentro de Familias de Down España. El acto inaugural celebrado este viernes ha contado con la participación de Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, quien ha destacado la importancia de "avanzar juntos y mirar al futuro con esperanza", en un evento que congrega a más de seiscientas personas.

Durante su intervención, Susín ha subrayado que "la inclusión es una realidad que se construye cada día con acciones muy concretas". El encuentro, organizado por Down España y la Asociación Up&Down Zaragoza, ofrece un programa que durante el fin de semana abordará temas relativos al bienestar emocional, avances en investigación y herramientas de inteligencia artificial, adaptado a las distintas etapas vitales de las personas con síndrome de Down.

La consejera también ha querido poner en valor el espíritu "de apoyo mutuo que convierte los retos en aprendizajes compartidos y que nos enseña a todos que la confianza crece cuando se avanza de la mano". Además, Susín ha felicitado a Contrapunto BBDO por el Premio Trébol a la Solidaridad, reconociendo su labor en campañas de sensibilización que "han contribuido a cambiar miradas y derribar barreras".