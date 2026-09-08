Susín reivindica la calidad de la escuela rural aragonesa en el inicio de curso

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, visita el CEIP Ramón y Cajal de Pina de Ebro con motivo del inicio del curso escolar. - GOBIERNO DE ARAGÓN

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha reivindicado, con motivo del primer día del curso escolar 2026-2027, la calidad de la escuela pública del medio rural aragonés, que cuenta "con docentes comprometidos y con proyectos educativos que son un auténtico referente".

Así lo ha expresado Susín durante una visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramón y Cajal del municipio zaragozano de Pina de Ebro, donde ha acompañado a alumnos y equipo docente en este primera jornada lectiva.

El centro cuenta este curso con 144 alumnos, de los que 40 corresponden a Educación Infantil, 99 a Primaria y 5 al aula de Educación Especial, y afronta esta nueva etapa con nueve niños que comienzan su escolarización en 3 años y manteniendo una vía por curso. El equipo docente está integrado por 17 maestros y maestras, además del equipo directivo y otros profesionales.

La consejera ha ensalzado "el trabajo que realizan los centros educativos de los municipios aragoneses para garantizar una educación pública de calidad en todo el territorio".

"La educación debe garantizar las mismas oportunidades a todos los alumnos, independientemente de dónde vivan, y eso pasa también por seguir mejorando los centros, sus instalaciones y los recursos destinados a la inclusión", ha defendido.

PRINCIPALES CIFRAS DEL CURSO 2026-2027

La visita se produce un día después de la presentación de las principales cifras del nuevo curso, que comienza en Aragón con 193.391 alumnos matriculados y 17.083 docentes.

Entre las prioridades del Departamento para este curso se encuentra precisamente el refuerzo de la atención a la diversidad: la red educativa incorpora 11 nuevas aulas de Educación Especial y 17 nuevas aulas preferentes TEA, mientras que el número de auxiliares de Educación Especial alcanza una cifra récord de 796 profesionales.

UN MODELO EDUCATIVO VINCULADO AL ENTORNO

El CEIP Ramón y Cajal desarrolla una propuesta pedagógica que sitúa a los alumnos en el centro del aprendizaje y entiende la inclusión como un "eje esencial de su práctica educativa", han asegurado desde el Gobierno autonómico.

Uno de sus proyectos vertebradores es CAMPO, a través del cual los alumnos salen semanalmente a la naturaleza para realizar actividades educativas vinculadas al entorno natural.

El centro trabaja asimismo con propuestas de aprendizaje niveladas que favorecen la autonomía y permiten que cada alumno avance de acuerdo con sus necesidades y capacidades.

En este sentido, el juego constituye una herramienta fundamental, especialmente durante las primeras etapas educativas, mientras que la naturalización de las aulas busca generar espacios más cálidos y respetuosos con el medio ambiente mediante el uso de materiales naturales.

"Lo que hace especial al Ramón y Cajal es que ha convertido su entorno, su manera de entender la inclusión y su compromiso con el medio ambiente en una verdadera herramienta educativa", ha afirmado la consejera.

INNOVACIÓN SIN ALEJARSE DEL TERRITORIO

"Es un ejemplo de que innovación educativa no significa alejarse del territorio, sino precisamente aprovechar todo lo que nuestro entorno puede ofrecer a sus alumnos", ha destacado.

Este compromiso con la educación ambiental ha sido reconocido este año con el Premio Aragón Medio Ambiente 2026, que distingue la trayectoria y el trabajo del centro en favor de la conservación y mejora del medio ambiente en Aragón, así como su labor educativa y de sensibilización con el alumnado y con toda la comunidad educativa.

A este proyecto se suma este curso la puesta en marcha del Proyecto de Patio, subvencionado por el Ayuntamiento de Pina de Ebro, para crear un espacio más verde, fresco y saludable.

La iniciativa pretende además avanzar hacia un patio más inclusivo y diverso, con juegos y espacios adaptados a diferentes capacidades, intereses y formas de jugar.

El proyecto educativo del centro también ha despertado el interés de otros colegios. Muestra de ello es que durante los dos últimos años, el CEIP Ramón y Cajal ha recibido a docentes de 12 centros educativos para compartir su experiencia y dar a conocer un modelo que ha suscitado interés tanto dentro como fuera de Aragón.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

La evolución del centro ha estado acompañada en los últimos años por diferentes actuaciones de mejora de sus instalaciones. Entre ellas se encuentran la colocación de un zócalo de madera en el pasillo de Infantil, el cambio de la carpintería exterior de la fachada principal, la renovación de la instalación eléctrica en varios espacios, la adaptación de un baño para el aula de Educación Especial y el cambio de la caldera.

El CEIP Ramón y Cajal es, además, uno de los centros educativos con mayor trayectoria de la localidad. Fue inaugurado en 1934 y, casi un siglo después, continúa desempeñando un papel fundamental en la vida educativa y social de Pina de Ebro.

"La mejor forma de celebrar la historia de un colegio como este es comprobar que sigue mirando al futuro, incorporando nuevas metodologías, apostando por la inclusión y haciendo de la sostenibilidad una parte esencial de la educación", ha concluido Susín.