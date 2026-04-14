Suzana Curic (AWS): "Esperamos que el valor de la IA agéntica en 2030 esté en 50.000 millones de euros"

Suzana Curic (AWS) en su intervención en 'The Wave' 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Amazon Web Services (AWS) en España, Suzana Curic, ha abordado en su intervención en 'The Wave' 2026 cómo la Inteligencia Artificial agéntica --sistema de IA autónomo que puede actuar de forma independiente para lograr objetivos predeterminados-- está redefiniendo el futuro de las organizaciones y el papel de los líderes empresariales para afirmar que "para 2030 esperamos que el valor de la IA agéntica esté en 50.000 millones de euros".

Curic ha repasado la evolución de la IA agéntica, que hace tan solo tres años era una "ayuda" para los desarrolladores para realizar algunas de sus tareas, en 2024, ha continuado, "vimos que podían servir para hacer códigos, un paso más" y en 2026 "los agentes, con supervisión humana, ayudan a automatizar ciertos procesos".

Sobre el mercado de la IA agéntica, la directora general de Amazon Web Services (AWS) en España ha precisado que en 2025 su valor se estimó en 7.600 millones de euros "y se va a multiplicar por seis en los próximos cinco años". Para 2030, "esperamos que esté en 50.000 millones", ha indicado Curic, lo que evidencia su capacidad de expansión.

"No es cuestión de si vais a usar o no usar la IA. La pregunta es: ¿Lo vais a liderar o vais a ser desplazados por esa tecnología?", ha planetado. En este sentido, ha concretado que en España 1,6 millones de empresas ya están usando la IA en distintas versiones, de hecho, "el año pasado, cada minuto una empresa usaba la IA por primera vez".

"Si comparamos --España-- con la media europea, estamos por encima de la media", ha asegurado Curic, para añadir que esta incorporación tecnológica de la IA se refleja en los resultados: "Un 96% demuestra que mejoran los ingresos o los costes se reducen y en torno a un 69% reconoce que hay potencial".

No obstante, ha advertido de la necesidad de que las empresas cuenten con una "infraestructura sólida", puesto que ni la mitad de ellas la tienen en su estrategia. Por lo tanto, "esto no va de tecnología, sino de liderazgo".

"Los directores generales tenéis que dar unos pasos más allá. Primero, reimaginar vuestro núcleo, porque cuando estamos hablando de procesos", ha dicho, para aclarar que no consiste en aplicar la IA a los procesos tal y como se están haciendo en la actualidad, sino que "hay que imaginar cómo lo harías sin tener nada, tener un objetivo ambicioso".

AGENT-TO-AGENT

"¿Podemos hacer que el 90% de lo que tenemos se hace inyectando la IA? ¿Cómo va a ser cuando un agente habla con otro agente?", ha preguntado Curic para ahondar en el impacto de la interacción agent-to-agent en la transformación de las empresas, para lo que ha considerado imprescindible "construir infraestructura en la nube y liderar con valentía".

Asimismo, ha recalcado que desde AWS creen "fundamental un aprendizaje constante a la hora de introducir estas nuevas tecnologías". "Os pido que lideréis el cambio en vuestros equipos, lideráis y dejéis que prueben, que experimenten todo con esta nueva tecnología".

Ha aludido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, durante la inauguración de 'The Wave' 2026 sobre España como una "nación de exploración e innovación" para aseverar que en la actualidad "estamos construyendo el futuro del país con esta infraestructura que Aragón y España tienen".

En AWS "queremos ser parte de este viaje con esta inversión de los 33.700 millones --en Aragón--, impulsando el ecosistema, el compromiso con la sostenibilidad y una tecnología revolucionaria", se ha comprometido Curic, para agregar: "El futuro empieza hoy, pero empieza con las decisiones que vais a tomar hoy".

ARAGÓN

Al inicio de su intervención, Curic ha afirmado: "Estamos comprometidos con Aragón, con Zaragoza, con Huesca y en esta expansión, con toda la región estamos entrando en Teruel. Somos la primera empresa que va a estar presente en las tres provincias de Aragón".

Suzana Curic ha destacado que el "gran propósito" de AWS con su infraestructura en la comunidad autónoma es "ayudar a las empresas a impulsar su innovación, buscar las necesidades de las empresas ahora mismo y asegurar que todas inyectan la IA, la IA generativa, la IA agéntica en sus procesos para sacar el valor real".

Recientemente, AWS ha elevado su inversión en Aragón hasta los 33.700 millones de euros al ampliar su proyecto en el territorio con la construcción y puesta en funcionamiento de campus de centros de datos en los municipios de Huesca, San Mateo de Gállego, La Puebla de Híjar y Azaila.