A-TE reclama una moratoria para plantas de biogás y biometano hasta que el Gobierno de Aragón ordene su implantación

El portavoz de la agrupación parlamentaria de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte. - A-TE.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón-Teruel Existe ha anunciado este miércoles la presentación de un conjunto de iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón para reclamar una moratoria en la instalación de nuevas plantas de biogás y biometano y la paralización de la tramitación de los proyectos actualmente en proceso de autorización, hasta que el Gobierno de Aragón establezca una ordenación específica para este tipo de instalaciones.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien ha dado a conocer la Proposición No de Ley (PNL) que ha registrado la agrupación parlamentaria.

"Aragón cuenta con más de 75 proyectos de biogás y biometano en distintas fases de desarrollo, siendo probablemente la Comunidad que más proyectos de este tipo está presentando, y nos preocupa que la implantación pueda seguir únicamente la lógica de la especulación, de la avaricia o del beneficio empresarial, como ha ocurrido con las renovables y los centros de datos", ha indicado.

Guitarte ha explicado que Aragón-Teruel Existe no está en contra del biogás como opción tecnológica, pero ha insistido en la importancia de su ordenación y regulación en territorio.

"Hemos defendido esta tecnología como una opción para solucionar los problemas derivados de los residuos agrícolas y ganaderos", ha señalado. Sin embargo, ha advertido de que "lo que venía a ser una solución a un problema, la manera de implantarlo lo está convirtiendo en un problema aún mayor".

ESTRATEGIA ARAGONESA

Para Aragón-Teruel Existe, el desarrollo del biogás y el biometano debe estar precedido de una estrategia aragonesa de implantación que determine dónde pueden ubicarse estas instalaciones, sus dimensiones, las distancias respecto a los núcleos de población habitados, con un margen mínimo de 6 a 8 kilómetros, y las condiciones que deben cumplir para garantizar la convivencia con las actividades existentes y la población.

"Lo mismo que con las renovables hemos dicho siempre 'Renovables sí, pero no así', con estas plantas decimos: 'Ni tan grandes, ni tan cerca", ha apuntado el portavoz.

En este sentido, ha defendido que estas instalaciones deben estar "ajustadas al ámbito local", orientadas a resolver los residuos generados en su entorno y, en la medida de lo posible, vinculadas a modelos de generación distribuida o autoconsumo, frente a las grandes macroinstalaciones. "El tamaño y la ubicación de las plantas pueden generar problemas que serían mucho menores con un modelo descentralizado, especialmente por el transporte de residuos y materias primas a través de los pueblos, la proximidad a las viviendas y las posibles afecciones por olores", ha considerado.

Así, el portavoz de Aragón-Teruel Existe ha hecho un llamamiento al Gobierno de Aragón para que establezca una regulación antes de continuar autorizando nuevos proyectos. Además, ha planteado que las plantas se clasifiquen en pequeñas, medianas y grandes, estableciendo para cada categoría unas limitaciones y distancias específicas, y que no puedan autorizarse en zonas donde los vientos dominantes conduzcan los posibles olores hacia los núcleos de población.

Guitarte ha advertido de que la implantación de estas industrias puede tener consecuencias sobre el futuro de los municipios. "Estamos hablando de una actividad que puede afectar a las actividades económicas existentes, a la implantación de nueva población o no. No queremos convertir nuestro territorio simplemente en el patio trasero de las grandes poblaciones, donde se instalan las renovables, los centros de datos, el biogás y las industrias extractivas sin un compromiso real con el desarrollo del propio territorio", ha concluido.