Teruel Existe cree que el "proyecto compartido" de España al que alude el Rey "no puede dejar fuera a ningún territorio"

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y candidato de Teruel Existe a las próximas elecciones en Aragón, Tomás Guitarte, ha indicado que un proyecto compartido de verdad "no puede dejar a ningún territorio ni a ninguna persona fuera y hay una España que se ha visto abandonada por todos los gobiernos durante este medio siglo".

Así se ha referido Guitarte a las palabras del Rey Felipe VI, quien, en su tradicional mensaje de Navidad, ha definido a la España de los últimos 50 años como "un proyecto compartido".

Por ello, Tomás Guitarte ha reivindicado que "son imprescindibles políticas de Estado que acaben con la marginación y la falta de oportunidades para el desarrollo que sufren esos territorios que han sido olvidados y sacrificados, como Teruel y el conjunto de Aragón".

Además, sobre el discurso del monarca, Guitarte ha manifestado que desde Teruel Existe "coincidimos en la importancia para el sistema democrático de apostar por la convivencia y el peligro para ella del extremismo y la desinformación promovidas por quienes no se comprometen en la tarea de gobernar sino que únicamente la atacan".

Ha señalado compartir los problemas mencionados que más afectan a la población como "el coste de la vida, la vivienda, la incertidumbre en el empleo o los daños que provoca el cambio climático" y ha advertido contra aquellas fuerzas políticas a las que "no les preocupa resolver los problemas de los territorios y de las personas, sino que solo quieren generar bronca política, llevando a la desafección y el hastío a los ciudadanos".