Teruel Existe propone un programa electoral reivindicativo que apuesta por los servicios públicos

El cabeza de lista de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte, con Beatriz Redón y otros candidatos. - TERUEL EXISTE

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Teruel Existe al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, Tomás Guitarte, ha presentado este viernes el programa electoral de este partido, que apuesta por los servicios públicos.

"El primer punto es un cambio de rumbo. No podemos estar hablando constantemente de los problemas territoriales, como la España vaciada, la despoblación y otros fenómenos similares, sin adoptar políticas que permitan cambiar esa situación. Por eso proponemos una política de desarrollo en equilibrio".

"Esto afecta a Teruel, pero también al conjunto de Aragón, que tiene problemas similares. No se trata de olvidarnos del centralismo de las grandes ciudades, sino de intentar corregirlo, entendiendo que el modelo al que tenemos que avanzar es otro: uno que aporte oportunidades a todos los territorios y a todas las personas que viven en ellos", ha señalado Guitarte.

"El segundo punto es que no estamos dispuestos a que Teruel sea un territorio de sacrificio para nuestra gente, que se ve obligada a emigrar, y para nuestros recursos naturales, que se explotan sin que ello repercuta en beneficio del territorio".

"Podemos estar de acuerdo con que se desarrollen energías renovables, siempre que se ubiquen en los lugares adecuados y exista una ordenación previa y, también, podemos ver con buenos ojos proyectos de otro tipo, como los famosos centros de datos que tanto se mencionan ahora, pero todo requiere una planificación previa que determine dónde se pueden instalar, dónde perjudican y dónde no".

Guitarte ha dejado claroque "lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se sacrifiquen nuestros mejores paisajes, nuestros montes y nuestros principales recursos naturales en aras de no se sabe qué, porque, en muchas ocasiones, estos proyectos no aportan ningún beneficio al territorio".

"Nuestra primera exigencia a todas aquellas empresas que quieren instalarse aquí o que proponen hacerlo es que exista un compromiso real con el desarrollo del territorio" porque "no se puede venir únicamente a extraer los recursos que tiene la provincia", sino que "hay que comprometerse también con su desarrollo".

Esto significa, por ejemplo, "apostar por dar participación a las comunidades locales en los proyectos". "En España, las energías renovables no contribuyen suficientemente al desarrollo territorial mediante la participación de los municipios, las comarcas y las diputaciones".

FINANCIACIÓN JUSTA PARA TERUEL

"El tercer punto, muy vinculado con el anterior, es una financiación justa para Teruel", por ejemplo las ayudas al funcionamiento. "Nosotros conseguimos, mediante los acuerdos de investidura, que finalmente se implantaran. Sin embargo, se establecieron con unas cuantías absolutamente irrisorias para conseguir los efectos que pretendíamos. Por tanto, hay que aumentarlas".

"También hay que incrementar el FITE hasta los 100 millones de euros. Es una cuestión que ya teníamos negociada con el Gobierno. Cuando el señor Azcón se atribuye el mérito de haber conseguido que el FITE pasara de 60 a 86 millones, hay que recordar que nosotros ya habíamos negociado que alcanzara los 100 millones. Fue muy fácil llegar allí y decir que se subiera hasta esa cantidad".

"No estamos hablando únicamente de trasladar la subida del IPC, que supondría situarlo en torno a los 80 millones. Nosotros exigimos que llegue a los 100 millones, pero, sobre todo, queremos que ese incremento no se destine después a cubrir el gasto ordinario del Gobierno de Aragón, sino que cumpla realmente su finalidad: financiar inversiones en proyectos estratégicos, de desarrollo e innovadores, que normalmente no se llevarían a cabo mediante los mecanismos de financiación ordinarios".

"El cuarto punto es la calidad de los servicios públicos, que defendemos a ultranza: la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Y los defendemos porque son los únicos servicios que están presentes en el territorio y que llegan a todos los lugares. Aquí es muy difícil que llegue la sanidad privada o que se implante la educación privada".

"Por eso, es lo público lo que debe alcanzar el grado de excelencia que necesita nuestra sociedad para garantizar oportunidades de desarrollo a todo el mundo. Vamos a ser muy combativos en la defensa de los servicios sociales, la dependencia y todos los servicios públicos".

Para Guitarte "es una cuestión trascendental y una de las señas de identidad que nos definen: la lucha a ultranza por mejorar los servicios públicos en el territorio".

"El quinto punto son las infraestructuras" ya que "el problema de Teruel siempre se ha conocido y se ha demostrado, incluso científicamente: su origen está en el aislamiento respecto a las grandes redes estatales de comunicación".

Esa falta de accesibilidad "es la que ha provocado las dificultades para el desarrollo de nuestra provincia: Hace falta desarrollar la A-68, la A-40 y la A-25, así como el corredor Mediterráneo interior, que vertebraría la provincia desde Teruel hasta Alcañiz".

Mientras tanto, "también hay que mejorar infraestructuras como la carretera N-330 a su paso por Teruel y abordar ese tipo de actuaciones", ha considerado el candidato de Teruel Existe.

SECTOR AGROPECUARIO

"El sexto punto es el campo, es decir, la agricultura y la ganadería. El campo es la red que sustenta nuestros pueblos y nuestro territorio. No podemos descuidarlo ni permitir que vuelva a producirse una especie de uberización del campo, con la llegada de grandes fondos de inversión que destruyan la economía familiar. Nosotros apostamos por una agricultura y una ganadería familiares".

"En concreto, para Teruel planteamos una medida inmediata: que la PAC que cobran los agricultores turolenses sea la misma que reciben los de las provincias limítrofes. No podemos consentir que, por ejemplo, un mismo propietario, incluso a veces en una misma explotación o en terrenos prácticamente iguales, cobre una PAC en la provincia de Teruel y otra mayor en la provincia de Zaragoza. Son injusticias que hay que corregir", ha concluido.