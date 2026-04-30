Teruel explora las oportunidades del sector defensa como motor de desarrollo empresarial

El encuentro ha permitido acercar al tejido empresarial de la provincia las claves de un sector en crecimiento, así como las oportunidades que se están generando en torno al sector de la defensa y su impacto como industria dual. - CÁMARA TERUEL

TERUEL 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Teruel ha reunido este jueves a cerca de 40 empresarios y profesionales en la jornada 'Oportunidades para la empresa turolense en el sector de la defensa', un encuentro orientado a analizar el potencial de este ámbito estratégico y su impacto en el tejido productivo de la provincia.

La sesión ha permitido acercar a las empresas locales las claves de un sector en crecimiento, marcado por su carácter dual --civil y militar-- y por su capacidad para impulsar la innovación tecnológica, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara ha subrayado la importancia de anticiparse a los cambios del mercado y posicionar a Teruel dentro de este nuevo escenario. "La defensa no solo genera actividad directa, sino que también actúa como tractor para sectores tecnológicos, logísticos, industriales y de servicios avanzados", ha señalado, insistiendo en la necesidad de que las empresas del territorio se preparen para integrarse en esta cadena de valor.

En este sentido, la Cámara ha reivindicado su papel como puente entre el tejido empresarial, las administraciones y los inversores, así como su participación como observador en el Hub de Defensa de Aragón. Esta posición, han explicado, permite identificar tendencias y facilitar el acceso de las empresas turolenses --independientemente de su tamaño o sector-- a nuevas oportunidades de negocio.

La jornada ha contado con la intervención de expertos que han abordado el contexto internacional del sector y su proyección en Aragón. Entre ellos, Conrado Cebollero, responsable de industria dual del Consejo Aragonés de Cámaras; Alejandro Ibrahim, director general del Aeropuerto de Teruel y presidente del Clúster Aeronáutico, Aeroespacial y de Defensa de Aragón (AERA); y Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón.

LA IMPORTANCIA DEL HUB DE DEFENSA DE ARAGÓN

Durante su intervención, Paños ha destacado el papel del Hub de Defensa de Aragón como herramienta clave para canalizar la relación con las pequeñas y medianas empresas interesadas en este ámbito. Asimismo, ha animado a las compañías a participar en el catálogo de capacidades impulsado por el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de orientar futuras políticas industriales y detectar sinergias.

Los ponentes han coincidido en señalar que el sector de la defensa vive un momento de expansión a nivel global, impulsado por el aumento de la inversión pública y la necesidad de reforzar capacidades tecnológicas y de seguridad. En este contexto, Aragón --y especialmente Teruel-- cuenta con activos relevantes para atraer proyectos y consolidar actividad empresarial.

Entre las fortalezas del territorio, se han destacado la disponibilidad de suelo industrial, su potencial logístico y la experiencia acumulada en sectores estratégicos, factores que posicionan a la provincia como un enclave atractivo para la implantación de nuevas iniciativas vinculadas a la defensa y la industria aeroespacial.

El encuentro ha servido también como espacio de networking, facilitando el contacto entre empresas, instituciones y agentes clave del sector. La jornada ha sido organizada por la Cámara de Comercio de Teruel y AERA, con la colaboración de ASEMPAZ, Caja Rural de Teruel y el Gobierno de Aragón a través del programa Aragón Impulsa Empresas (ARIES).

Con este tipo de iniciativas, la institución cameral refuerza su apuesta por diversificar el tejido productivo de la provincia y por acercar a las empresas oportunidades vinculadas a sectores de alto valor añadido. El objetivo, han concluido, es contribuir a la generación de actividad económica sostenible y a la creación de empleo en el territorio, en un contexto de transformación industrial y tecnológica.