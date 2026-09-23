Teruel propone un viaje por su historia a través del arte, la literatura y la divulgación en los Aljibes Medievales

El programa reúne seis actividades, todas ellas con inicio a las 19.30 horas, que permitirán acercarse a diferentes aspectos de la historia y el patrimonio turolense de la mano de especialistas y autores. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teruel recorrerá distintos episodios de su historia a través del arte, la literatura, la astronomía y el patrimonio con el ciclo 'Entre Conferencias, Arte y Páginas', una propuesta organizada por el Ayuntamiento de Teruel, a través de la Unidad de Turismo, que se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre en los Aljibes Medievales de la ciudad.

El programa reúne seis actividades, todas ellas con inicio a las 19.30 horas, que permitirán acercarse a diferentes aspectos de la historia y el patrimonio turolense de la mano de especialistas y autores. La primera cita tendrá lugar el 8 de octubre y la última, el 24 de noviembre.

La programación comenzará el 8 de octubre con 'La decoración escultórica marginal en la Baja Edad Media en la provincia de Teruel', a cargo de Emilio Jesús Díaz García, quien presentará además su libro 'Imágenes curiosas del arte Medieval'.

La actividad permitirá conocer la decoración escultórica marginal presente en la arquitectura medieval durante la Baja Edad Media, especialmente entre los siglos XIII y XV. El contenido abordará unas imágenes que, desde una mirada contemporánea, pueden resultar grotescas o incluso divertidas, pero que cumplían funciones decorativas, simbólicas, moralizantes y sociales, vinculadas al imaginario colectivo de su época.

El 15 de octubre será el turno de Gabriel Funes, aficionado a la astronomía, guía Starlight y fotógrafo profesional tinerfeño, con la conferencia "Auroras Boreales: El espectáculo luminoso celeste en la ciudad de Teruel". Funes, apasionado de los cielos nocturnos y el cosmos, acercará al público el universo a través de la divulgación científica y la observación astronómica, con especial atención a las auroras boreales y a uno de los fenómenos naturales más espectaculares.

La tercera propuesta tendrá lugar el 20 de octubre y estará protagonizada por Javier Ibáñez González, con la conferencia "Abastecimiento de Agua en Teruel: de la Edad Media al Renacimiento". La actividad abordará la importancia estratégica del suministro de agua en una villa defensiva como Teruel y las dificultades derivadas de su accidentada orografía.

El recorrido permitirá conocer la evolución de los sistemas de abastecimiento de la ciudad a lo largo de los siglos, desde las canalizaciones y los aljibes de la Edad Media hasta los acueductos y las fuentes del Renacimiento, con especial atención a las grandes obras de ingeniería hidráulica del siglo XVI.

El 27 de octubre, Rubén Sáez Abad ofrecerá "Teruel ciudad sitiada. Los Asedios de Teruel", una conferencia dedicada al papel estratégico y defensivo que la ciudad ha desempeñado a lo largo de su historia. El experto repasará los conflictos bélicos vividos en Teruel y explicará cómo la posición de la ciudad y su sistema amurallado la convirtieron en objetivo militar en numerosas ocasiones.

La literatura tendrá su espacio el 29 de octubre con la presentación del libro 'Mondarias', de Almudena Monferrer Bono. La novela narra la historia de 6 mujeres que sobreviven juntas en el Teruel del siglo XIV vinculadas al negocio de la prostitución, en un momento en el que esta actividad fue legalizada.

La obra combina ficción y realidad histórica para mostrar la sociedad turolense de la época, sus condiciones de vida, los prejuicios y las normas sociales. El relato toma como inspiración y base el Fuero de Teruel y otros documentos históricos de la ciudad y recupera la voz de mujeres olvidadas.

El ciclo concluirá el 24 de noviembre con una nueva propuesta de Rubén Sáez Abad, centrada en la presentación del libro "Carlos IV". La actividad permitirá acercarse a la figura y al reinado de este monarca, así como a la influencia de otras figuras políticas de su tiempo, entre ellas Manuel Godoy. La conferencia abordará también la crisis de la monarquía Borbónica, la decadencia del Antiguo Régimen y el proceso que condujo hasta la Guerra de Independencia.

Con esta programación, los Aljibes Medievales se convertirán durante octubre y noviembre en escenario de un recorrido por diferentes etapas y aspectos de la historia de Teruel, desde la Baja Edad Media hasta la crisis del Antiguo Régimen, con propuestas que combinan patrimonio, arte, historia, literatura y divulgación científica.