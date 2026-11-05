Teruel recibe 55 solicitudes para las nuevas ayudas municipales a familias con hijos con discapacidad

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha recibido 55 solicitudes en la primera convocatoria de subvenciones municipales destinadas a apoyar a las familias con hijos con discapacidad.

Esta nueva línea de ayudas, dotada con 30.000 euros, responde al compromiso adquirido por el equipo de Gobierno para contribuir a sufragar los gastos de terapias y tratamientos que necesitan los niños y jóvenes con discapacidad y que, en muchos casos, las familias deben asumir de forma particular.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado el carácter novedoso de esta iniciativa, que amplía el apoyo municipal a las familias con hijos con discapacidad hasta los 25 años.

"Nos comprometimos cuando nos presentamos a las elecciones a que aquellas familias que tienen niños con algún tipo de discapacidad tendrían ayudas también del Ayuntamiento de Teruel", ha señalado Buj.

Ha explicado que los gastos asociados a las terapias pueden representar un importante esfuerzo económico, especialmente durante las etapas de crecimiento, cuando los menores necesitan tratamientos de logopedia, fisioterapia y otras especialidades. Aunque existe asistencia pública, algunas familias deben recurrir a servicios particulares para atender las necesidades específicas de sus hijos.

"Queremos contribuir a que aquellas familias que más lo necesitan, porque tienen una persona que requiere este tipo de terapias, tengan también una ayuda del Ayuntamiento de Teruel", ha afirmado la alcaldesa.

La convocatoria ha recibido un total de 55 solicitudes, una cifra que pone de manifiesto la importancia de mantener este tipo de líneas de apoyo y de continuar con el desarrollo de políticas municipales dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias.

AYUDAS DE HASTA MIL EUROS POR BENEFICIARIO

Las subvenciones están dirigidas a personas nacidas entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2026, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 5%, empadronadas en el municipio de Teruel y con residencia legal en España durante un periodo mínimo de un año.

La convocatoria permite financiar terapias realizadas entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de noviembre de 2026, siempre que su finalidad sea mejorar la funcionalidad física, sensorial, mental o intelectual, prevenir el agravamiento de la discapacidad y favorecer la autonomía personal y la inclusión.

Cada beneficiario podrá recibir una ayuda de entre 30 y 1.000 euros. La cuantía se establecerá principalmente en función del grado de discapacidad, el nivel de renta y la situación familiar, con el objetivo de adaptar el apoyo a las circunstancias de cada solicitante.

LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS, EN EL CENTRO

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Carmen Romero, ha subrayado que esta primera convocatoria responde a una necesidad real y sitúa a las personas en el centro de las políticas sociales municipales.

"Estas ayudas nacen realmente de una realidad que tienen que afrontar estas familias, que tienen niños y jóvenes con discapacidad, y de todo ese esfuerzo económico que tienen que asumir", ha explicado Carmen Romero.

Asimismo, ha puntualizado que las terapias pueden favorecer avances importantes en las capacidades de los niños y jóvenes, así como ayudarles a desarrollar habilidades que les permitan alcanzar una mayor autonomía e independencia. Romero ha incidido en que estas subvenciones pretenden aliviar parte de la carga económica que soportan las familias para hacer frente a tratamientos, terapias, desplazamientos, material específico y otras necesidades relacionadas con la atención y el cuidado de sus hijos.

Más allá del apoyo económico, el Ayuntamiento de Teruel considera esta convocatoria una muestra de su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias. Aunque estas ayudas no resuelven todas las dificultades que afrontan las personas con discapacidad y su entorno, sí representan un respaldo municipal para quienes necesitan un apoyo adicional.

El equipo de Gobierno reafirma así su voluntad de mantener una atención especial a las personas que, por sus circunstancias personales y familiares, requieren mayores recursos y acompañamiento, con medidas que den respuesta a las necesidades reales de los turolenses.