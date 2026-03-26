Tesier (CEOE) prevé "un impacto importante" de la guerra de Irán en las materias primas y los combustibles

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha afirmado que la guerra de Irán provocará "un impacto importante" en el coste de las materias primas y los combustibles, también "una situación de bloqueo" de las cadenas logísticas y "un efecto inflación".

"Esto es ya una realidad" que se ha trasladado a las empresas aragonesas, ha continuado Tesier, quien ha sido claro: "Nuestras empresas no pueden absorber estos impactos, se ven obligadas a trasladarlas a la cadena de valor y, consecuentemente, esperamos un efecto de inflación que ya se está notando".

Para Tesier, las medidas adoptadas por el Gobierno de España son "insuficientes" y ha opinado que "una vez más" serán las empresas las que encajen el golpe con sus propios recursos, "con resiliencia, como durante la pandemia".

Así, el presidente regional de CEOE ha pedido "apoyos serios y reales" para mantener la estabilidad de las empresas y el ecosistema del empleo. "Tenemos un escenario que no es el mejor para nuestras empresas", ha lamentado.

Tesier ha confiado en que el conflicto de Irán no se alargue en el tiempo y que se pueda recuperar la normalidad en la actividad de las empresas. "Si no es así, volveremos a estar a la altura de las circunstancias y a demostrar que Aragón sigue siendo una comunidad que sigue creciendo, a pesar de las dificultades, sigue teniendo músculo y talento en sus empresas y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno".

A su juicio, el Gobierno de España está afrontando de forma "tibia" la crisis de Irán, mencionando la reducción del IVA en los combustibles, cuando la mitad de su precio proviene de la recaudación fiscal. Ha pedido "una mayor contundencia" y que el Ejecutivo elabore una batería de medidas porque las empresas "viven de realidades" y no pueden encarar la crisis "con sueños de futuro de un mundo teórico ideal" porque "el mundo es el que es y lo tenemos que afrontar con realidad".

"Hay sectores muy preocupados", ha continuado Tesier, quien ha defendido las medidas que se toman en las crisis extremas, como los ERTE durante la pandemia y las compensaciones a las empresas.