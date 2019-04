Miguel Gracia: "El tiempo de estudios ha pasado, ya es hora de actuar en los territorios"

Actualizado 06/04/2019 12:44:00 CET

Para Miguel Gracia, las ayudas contra la despoblación han de enfocarse desde la visión de la administración local

HUESCA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia ha considerado que "ha pasado el tiempo de estudios, de valoraciones y de análisis, y que ya es hora de actuar en los territorios". En una entrevista concedida a Europa Press, ha subrayado que "toca llevar a cabo las medidas" que se acaban de presentar, las directrices de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

"Tanto estas medidas, como la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 que hay que activar, son elementos que tienen que arrancar de inmediato".

Gracia ha apuntado lo siguiente: "No quiero decir que no se puedan hacer estudios y seguimientos, pero ya amparándonos en directrices porque ese tiempo ya lo hemos pasado". Y ha confiado en que continúe el Gobierno del PSOE, en que personas como Isaura Leal, comisionada del Gobierno ante el Reto Demográfico, no estén lejos en el desarrollo de las políticas en el reto demográfico.

El presidente de la DPH se ha referido, asimismo, a la petición del Pleno del Parlamento Europeo para que los países dediquen al menos un 5 por ciento de los fondos regionales europeos a combatir la despoblación. "El hecho de que la Eurocámara se concience de que este es un problema, resulta positivo porque los recursos que puede tener Europa son muy importantes. En unos presupuestos ajustados y deficitarios, como los de las comunidades autónomas o incluso los Gobiernos centrales, si viene reforzado de Europa, mucho mejor".

GESTIONAR LOS PROPIOS RECURSOS.

El trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) debe de seguir, ha apostillado. "El que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos vayan de acuerdo en esto es fundamental". Gracia ha incidido en que una de las claves en las que hay que seguir luchando en la próxima legislatura es la financiación. "No puede ser que los ayuntamientos soporten las cifras que impone Europa, tienen que poder gestionar sus recursos o al menos que se puedan dirigir a políticas específicas, como las de la despoblación. Es algo que debe hacer el próximo Gobierno".

Gracia ha pedido lo siguiente: "Que se legisle de manera de que la despoblación pueda tener una visión de solución, una viabilidad, acompañado de todo lo demás, nunca hay que olvidarse de que ha de ser una sinfonía, donde una orquesta toca y en la que nadie ha de desafinar, pero cada uno tiene su su historia y sus distintas composiciones para que puedan residir en el pueblo aquellos que quieran vivir en él".

"DESDE ABAJO".

El presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, ha contado que las iniciativas para combatir la despoblación han de partir de "abajo hacia arriba" y no al contrario porque quien mejor conoce los problemas son los ayuntamientos, los vecinos, en definitiva, "han de enfocarse hacia la administración local" porque "quien conoce de verdad el problema es el que lo vive".

Ha añadido que las ayudas deben ir dirigidas a proyectos, a personas jurídicas, emprendedores, cooperativas, empresas que se quieran deslocalizar de zonas urbanas a zonas rurales, a mujeres, a jóvenes que quieran instalarse. "Tienen que partir los proyectos de abajo a arriba".

A juicio de Gracia, se está hablando con una cierta banalidad del tema de la despoblación, se está introduciendo en los discursos porque ahora está de moda. Ha salido en defensa del político de la administración local, de ese político que la sufre, la vive y la trabaja y padece cada día este problema".

Se está empleando la despoblación como elemento diferenciador para la financiación de los distintos territorios de España, de las distintas comunidades autónomas, ha enunciado. "No me parece mal, pero finánciense los servicios educativos, los sociales; esas mismas comunidades autónomas cargan a la administración local cuestiones que no le son propias", como "el servicio de extinción de incendios en esta provincia".

Gracia ha insistido en que "al final, siempre acaba pagando el pequeño, el que no legisla, y de alguna manera todo el mundo va delegando hacia abajo ciertas responsabilidades, la administración local lo tiene muy complicado cuando no le dejan destinar dinero a sus necesidades y le van cada día cargando de más cosas".

"Tienen que ser un conjunto de políticas, desde todas las administraciones, incluido Europa para que, no digo que se revierta el problema inmediatamente sino que al menos se paralice esa sangría y haya oportunidades desde la ciudad para volver a esos territorios de esas zonas rurales".

Miguel Gracia ha hecho la reflexión de que por sí misma ninguna medida soluciona el problema. "Se necesita un conjunto de ellas, pueden ser del Gobierno central, como el IVA, IRPF y Seguridad Social, otras de la propia comunidad autónoma, como por ejemplo un tramo autonómico del IRPF o tan sencillo como la simplificación administrativa".

El presidente de la DPH ha abogado por "legislaciones 'ad hoc' de los territorios". Tiene que ser "un plan armónico" entre las distintas administraciones y, tomando en cuenta que "cada territorio a lo mejor tendrá una cuestión específica", ya que no son las mismas soluciones que habrá que adoptar en la provincia de Jaén que en la de Huesca, son territorios con unas características distintas, ha dicho.

Gracia ha precisado que "en el Alto Aragón, han desaparecido 300 núcleos y están en riesgo de desaparecer otros 300 de los 600 o 700 que hay en la actualidad". Por ello, "cada territorio tendrá que tener un tratamiento, puede haber medidas que se puedan aplicar en todos y otras que a lo mejor deben ser específicas. Eso es lo que hay que hacer cuando antes, sin perder más tiempo".

LA ESCUELA Y EL BAR.

Para Miguel Gracia, existen dos cosas vitales en los pueblos: la escuela y el bar. "La escuela, los niños, la pirámide poblacional es fundamental, y cuando vemos cerrar una escuela nos afecta mucho".

En cuanto al bar del pueblo, "en esos pueblos pequeñitos y núcleos de la provincia de Huesca hace de casa de cultura, centro social, oficina de información, se transforma en todo, donde los vecinos hacen vida común y, por eso, esos núcleos ven como necesidad disponer de un local social donde los vecinos puedan juntarse", ha relatado.

LA PAC, INSTRUMENTO PARA FIJAR POBLACIÓN.

La Política Agraria Común ha cumplido los objetivos de la renta agraria y la producción, en cambio "no ha servido para asentar la población en el territorio y ese es el gran déficit de la PAC", ha estimado, al tiempo que ha resaltado el trabajo del consejero de Desarrollo y Sostenibilidad, Joaquín Olona, que "está haciendo planteamientos que sería positivos para asentar población en el territorio".

Miguel Gracia ha finalizado diciendo que "en España al menos y en algunas comunidades concretas, la PAC ha de ser efectiva para asentar la población en el territorio, en los pueblos, y la clave está en aplicarla de forma justa y eficaz".