Tomasa Hernández, sobre Caneto: "No se está contra la escuela rural, sino contra la inseguridad en la escuela rural"

La consejera de Educación asegura que mantendrá abierta la escuela, "pero bajo la supervisión del juez"

MARÍA DE HUERVA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha rechazado las acusaciones de falta de diálogo del Departamento de Educación sobre la escuela de Caneto y ha asegurado que la mantendrá abierta, "pero bajo la supervisión del juez" porque "no se está contra la escuela rural, sino contra la inseguridad en la escuela rural".

Hernández considera que las críticas de las últimas horas a su Departamento "no responden a la realidad" tras haber remitido un escrito a la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para informar del reciente incendio ocurrido en una de las tres aulas de la escuela y reclamar que se revisen las contracautelas para proteger la seguridad de profesores, alumnos y demás personal y que se exija el "cumplimiento riguroso" de las exigencias mínimas previstas.

"No se puede dialogar rebajando exigencias de seguridad. Educación no puede porque es la responsable. Y los niños de Caneto tienen que estar en Caneto en las mismas condiciones de seguridad que presta un colegio como este de María de Huerva", ha sostenido Tomasa Hernández, quien ha asegurado que "Educación no pondrá ningún obstáculo a adoptar medidas para corregir el daño que causó el incendio, pero bajo la supervisión judicial".

"Bajo esa supervisión se mantendrá abierta la escuela de Caneto y adoptaremos las medidas que el juez considere que hay que adoptar", ha insistido.