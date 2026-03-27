Torralba de Ribota y Daroca disfrutarán este fin de semana de espectáculos de música y danza

Archivo - El bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna en el Teatro Principal de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Torralba de Ribota podrá disfrutar ese sábado de un concierto musical de la mano de Laura Blossom y David Pellejer, mientras que Daroca contará el domingo con el espectáculo de danza 'Rasmia', de Miguel Ángel Berna.

Se trata de dos de las actuaciones del programa 'Aragón, tierra de cultura', que busca extender la cultura apostando por ofrecer espectáculos gratuitos de artistas de la propia comunidad por todo el territorio aragonés, ha informado el Ejecutivo autonómico.

La iglesia de San Félix Mártir de Torralba de Ribota se convertirá este sábado a las 18:30 horas en el escenario perfecto para 'Re-Cordis', una actuación de Laura Blossom y David Pellejer que propone un encuentro íntimo entre el artista y la audiencia, invitando a quien escucha a empatizar y conectar con sus propias vivencias.

El programa reúne piezas emblemáticas que son, en sí mismas, retratos de la condición humana. Desde la sensibilidad de los boleros de Armando Manzanero, hasta la intensidad contemporánea de Mon Laferte, pasando por la melancolía de clásicos del pop español como 'Y si fuera ella' de Alejandro Sanz, y la elegancia de la bossa nova en 'La chica de Ipanema'.

En este concierto, la música en español es "una invitación a sentir, a compartir y, sobre todo, a volver a pasar por el corazón aquello que nos hace humanos".

LAURA BLOSSOM Y DAVID PELLEJER

Laura Blossom es la fundadora de la compañía Icarus Actores y ha trabajado en musicales como 'Peter Pan' con Candileja Producciones, 'Cabaret Oriental' con Alba Torres, 'La Niñera Mágica' con Paz Molina, o 'Desconocidos' en Microteatro Madrid.

En 2024, recibió el Premio a Mejor Interpretación Femenina en el festival Belchite de Película y, en 2025, ganó el primer premio en el Concurso de música española Corita Viamonte.

Por su parte, David Pellejer fue elegido compositor becario de la Orquesta Sinfónica de Navarra en la temporada 2013/2014 y, en 2016 creó el curso para Jóvenes Músicos Villa de Montalbán.

La gran acogida del público ha hecho que sus obras se hayan estrenado e interpretado por todo el mundo, como por ejemplo en el Open Space Festival of New Music de Colorado, SNG de Maribor, el Kuala Lumpur Performing Arts Centre de Malasia, o el Auditorio de Zaragoza.

Ganador del Primer Premio del Concurso de Cámara Fundación FIDAH, David Pellejer toca habitualmente música de cámara en variados formatos y estilos, formando parte del dúo de violín y piano 'Olite-Pellejer' con la violinista Alma Olite, del dúo de jazz Chic to Chi" o de la compañía de teatro musical MikrÓpera.

MIGUEL ÁNGEL BERNA EN DAROCA

Por otro lado, la casa de cultura de Daroca se convertirá a las 17.30 horas de este domingo en el escenario del bailarín Miguel Ángel Berna, que llega con su espectáculo 'Rasmia', que "representa una lucha contigo mismo de vida o muerte y es ahí donde entra la magia", según lo ha definido el propio artista.

'Rasmia' es una hora de baile "intensísima", con el bailarín y sus músicos solos, con la soledad en el escenario acompañada por el sonido del elemento a través del cual Berna muestra su alma: la castañuela.

Todo ello con "derroche de energía, coraje, locura, templanza, un baile que traspasa, que conmueve, un fluido de sensaciones, donde el público, inmóvil, se emociona, siente".