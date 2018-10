Torres (PP) dice que "es rotundamente falso" que la DGA "apoye a la universidad privada antes que a la pública"

Publicado 27/04/2015 15:28:29 CET

Ve al PSOE "desesperado" por las encuestas

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes, Antonio Torres, ha aseverado este lunes que es "rotundamente falso" que el Gobierno aragonés "apoye a la universidad privada antes que a la pública".

Torres ha estimado que la petición del PSOE para que la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, comparezca ante la Diputación Permanente, para explicar la decisión de implantar los grados de Infantil y Primaria en la Universidad San Jorge (USJ), "es fruto de la desesperación que tiene el PSOE-Aragón cuando ve las encuestas y la atención que le dedica la calle a sus propuestas".

El PP ha apoyado este lunes la solicitud del grupo socialista, de forma que la consejera Dolores Serrat comparecerá el próximo 7 de mayo, a las 9.30 horas, para informar de este acuerdo.

En rueda de prensa, Torres ha observado que el PSOE "no conoce el reglamento de las Cortes y, por ello, la petición tiene todo tipo de errores formales", aunque el PP "como ha hecho durante toda la legislatura, no ha querido que el debate no se celebrase por cuestiones formales" y ha apoyado la petición.

Ha señalado que "no se han celebrado reuniones de la Diputación Permanente nunca en periodo preelectoral o electoral, porque los anteriores gobiernos no tenían esa altura de miras".

El parlamentario popular ha asegurado que "no es verdad" que se haya recortado la financiación a la Universidad de Zaragoza, ha defendido que "se ha mantenido la financiación básica y es rotundamente falso que el Gobierno apoya a la privada antes que a la pública".

EN MISA Y REPICANDO

Además, "me sorprende que el PSOE sea el que lanza la primera piedra", dado que "quien trajo la San Jorge a Aragón fue el anterior gobierno" y quien planteó que pudiera ofrecer los estudios de Periodismo cuando ya lo hacía la pública fueron "ellos", por lo que sus críticas ahora son "estar en misa y repicando", como hacen también según estén en el gobierno o en la oposición con temas como el "agua, la nieve, la escuela concertada o los impuestos".

Ha comentado que la Universidad de Zaragoza "es más barata que la USJ y tiene muchísima calidad, es importante no olvidarlo hablando de un debate universitario", para asegurar que "soy un profundo convencido de la descentralización universitaria" en los campus de Huesca y Teruel.