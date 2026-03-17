Torres sostiene que Vox ha apoyado el presupuesto del PP en Zaragoza "sin renunciar" a una sola de sus convicciones"

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha asegurado que han apoyado el presupuesto del Partido Popular para el año 2026 "sin renunciar a una sola" de sus convicciones.

"Los apoyamos --ha argumentado-- porque hemos conseguido introducir prioridades políticas que antes no estaban, porque hemos obligado al Gobierno del Partido Popular a moverse y porque este apoyo no es gratuito ni mucho menos un cheque en blanco".

Eva Torres ha trasladado esta afirmación durante la comparecencia del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, para explicar el acuerdo al que han llegado Vox y PP para aprobar el presupuesto de este ejercicio.

MEDIDAS CONCRETAS

Eva Torres ha enumerado las razones por las que finalmente Vox ha apoyado el presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza de este año y entre ellas ha citado que durante años su partido político "ha empujado medidas concretas de apoyo a autónomos, a PYMES y microempresas, como la línea de ayudas a la competitividad empresarial, una línea introducida por Vox y alineada con las necesidades reales del tejido productivo zaragozano o las líneas de apoyo a los polígonos industriales públicos y privados".

También porque "gracias a Vox, la ciudad ha tenido los mayores importes en inversión y protección social en el Ayuntamiento de Zaragoza". Otro argumento es porque "han logrado mover al PP de los dogmas asumidos por la izquierda, esa violencia contra la mujer frente a la violencia de género, que se ha plasmado en esos puntos seguros frente a puntos violeta".

Asimismo, ha atribuido a Vox que en el presupuesto haya convenios "a favor de la vida y un programa especial para atender a la mujer embarazada, para ayudar a las mujeres embarazadas vulnerables que desean llevar a término su embarazo y que, de otra manera, se verían abocadas al aborto.

También porque con la intervención de Vox hay partidas pioneras como la línea de ayudas a familias con hijos con enfermedades mentales, partidas de ayudas a familias numerosas, partidas para apoyar y difundir la tauromaquia, línea de ayudas para la contratación de jóvenes en empresas.

BAJADA DE IMPUESTOS TODO EL MANDATO

Lo apoyan, ha incidido Torres, porque Vox puede influir en reformas de calles, en la operación asfalto, en construir aparcamientos compensatorios, en ampliar el horario nocturno del tranvía en festivos y vísperas de festivos, porque hemos podido influir en incrementar importes en las partidas destinadas a la vivienda y ayudas a la emancipación de nuestros jóvenes.

La influencia también llega a devolver al Casco Histórico su derecho a ser un distrito "seguro", con planes específicos de rehabilitación, en la mejora de la seguridad en los barrios de la ciudad, con la instalación de cámaras de videovigilancia y las pistolas Taser para la Policía Local.

Con este apoyo de Vox se han podido "duplicar" los importes para inversiones de los barrios rurales, que se suman a otras muchas partidas,

"Todo ello --ha finalizado Eva Torres-- bajando impuestos, porque gracias a Vox y a estos acuerdos presupuestarios entre el Partido Popular y Vox, desde el año 2019 se ha bajado la presión fiscal a los ciudadanos todos los años en el Ayuntamiento de Zaragoza".

ADELGAZAR LA ADMINISTRACIÓN SOBREDIMENSIONADA Y ZBE

La portavoz de Vox se ha referido especialmente a dos aspectos fundamentales, que se han negociado a última instancia, y que se han puesto como condiciones para dar el "si" definitivo al presupuesto de 2026 y que pasan por empezar a adelgazar la administración municipal de condicionar la Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a la contaminación de la ciudad

Para Vox la administración municipal está sobredimensionada, con demasiados entes, patronatos y estructuras paralelas que, muchas veces, consumen recursos sin traducirse en mejora de servicios para el zaragozano.

El PP y Vox han acordado abrir este proceso de simplificación y racionalización administrativa con el objetivo de ganar eficiencia y eficacia.

Por otro lado, Vox ha apoyado este presupuesto a cambio de modificar la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones en la que se abstuvieron para que el PP no tuviera que pactarla con la izquierda, porque en tal caso "media Zaragoza tendría hoy zona de bajas emisiones".

Torres ha aseverado que desde Vox "lo van a modificar ligando la activación a los episodios de contaminación, esos que precisamente no se dan en la ciudad de Zaragoza. Porque Zaragoza no es una ciudad contaminada", ha observado.