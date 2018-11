Un total de 33 personas piden información en el primer mes de funcionamiento de la web 'retornojoven.aragon.es'

Publicado 22/11/2018 14:51:15 CET

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha indicado que 33 personas han contactado con el Ejecutivo autonómico a través de la plataforma informática 'retornojoven.aragon.es', que entró en funcionamiento el pasado 9 de octubre.

En respuesta a una petición de comparecencia solicitada por el PP en el pleno de las Cortes de Aragón, la consejera ha detallado que han sido 16 hombres y 17 mujeres, que residen América del Norte y del Sur, Japón y diferentes países europeos, interesados en trabajar en los sectores de investigación y desarrollo, industria, tecnología, educación, sanidad, comunicación, atención al cliente y turismo.

Esta plataforma se ha creado en el marco del plan de Retorno del Talento Joven Aragonés, aprobado por Consejo de Gobierno el pasado 9 de octubre y que persigue que vuelvan a la Comunidad los jóvenes de menos de 35 años que han salido a otros países en los últimos años.

Broto ha precisado que dentro de las medidas de este plan, el próximo 29 de noviembre se va a celebrar una mesa de trabajo "donde se va a plantear la aprobación de un sello para otorgar a las empresas o entidades que trabajen en el retorno de los aragoneses", así como un proyecto de recualificación del talento joven y las líneas generales de las convocatorias que va a realizar el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Al respecto, ha dicho que en 2019 habrá una línea de ayudas para el transporte de los jóvenes que quieran volver, así como líneas para favorecer el emprendimiento y para la bonificación de la Seguridad Social por la contratación de jóvenes emigrados, con el objetivo de que "las empresas puedan contratar aquellos cuyos perfiles les encajen".

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno "nos hemos puesto en contacto con los principales clústeres de la Comunidad y con 14 empresas, que están dispuestas a trabajar conjuntamente con nosotros".

DAR OPORTUNIDADES

La consejera ha rechazado que la aprobación ahora del plan sea una medida electoral ya que ha opinado que los jóvenes no van a votar a un partido por eso, sino que persigue "darles una herramienta" y que "nadie deje de volver porque no tiene oportunidades" para preguntar a los grupos si tiene propuestas para mejorarlo, además de afirmar que el actual Ejecutivo ha hecho "muchas cosas que hacen un Aragón hoy más atractivo que hace cuatro años".

Entre otras cosas, ha comentado que desde el inicio de legislatura a la actualidad el paro juvenil ha bajado en Aragón de los 20.000 a los 13.000 desempleados, "un factor de expulsión menos y un motivo de atracción más", "somos la tercera Comunidad con mayor índice de confianza empresarial, líder el gasto social y uno de los mejores territorios para vivir".

La diputada del PP, Ana Marín, ha querido saber qué ha estado haciendo hasta ahora el Gobierno, ya que después de "tres años y medio" de legislatura aprueba un plan que "es un despropósito de principio a final", que plantea medidas en las últimas cuatro páginas, principalmente para evaluar y hacer estudios.

Además, no cifra cuántos jóvenes están en el exterior y qué puede ofrecer la Comunidad para el retorno y por eso se ha interesado por el criterio con el que se ha dotado presupuestariamente, para lamentar la falta de seguridad jurídica, de compromiso político y de empleo para este colectivo por parte del Gobierno de Aragón.

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha considerado que "la hoja de ruta" del Ejecutivo "ha sido la correcta", ha indicado que en aproximadamente un mes ya hay 33 personas que han pedido información para señala como "clave" la oficina virtual e incidir en la necesidad de "contar la participaciones de quienes se han tenido que marchar" y "hacer de Aragón una tierra de futuro, tanto en la ciudad, como en el medio rural".

ARMA ARROJADIZA

La parlamentaria de Podemos, Itxaso Cabrera, ha criticado que este plan "se use como arma arrojadiza en vez de hacer una puesta en común y tener entendimiento", para opinar que este documento "es uno de los peores planes del Ejecutivo", con "14 páginas que no diagnostican, no desglosan datos, no dicen cómo son los jóvenes que han tenido que emigrar", que "nace caduco y parece más un panfleto electoral".

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha estimado que "el plan que se hizo en media tarde, con estadísticas desactualizadas y un portal que no funciona", que después de una legislatura en la que el Gobierno ha tenido "escaso interés" en "hablar del plan de retorno joven", se aprueba ahora porque "se ha utilizado de manera electoralista, solo para hacer anuncios", "engañando a los jóvenes con falsas esperanzas y presupuestos fantasiosos".

La parlamentaria de Ciudadanos, Desiré Pescador, también ha considerado un "despropósito" el documento, que "crea faltas expectativas y frustración", que presentan ahora porque "buscan rédito electoral y tapar la boca a la oposición que estamos insistiendo en ese plan".

La diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha esgrimido que si no se conocen las causas por las que se han marchado los jóvenes "no podremos poner soluciones" para hacer una Comunidad "más atractiva", para enfatizar las medidas adoptadas por el Ejecutivo esta legislatura en materia de becas y al aprobar el plan de empleo joven.