Un total de 40 centros educativos reciben solicitudes familiares para el programa 'Abierto por vacaciones'

ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha informado este viernes de que un total de 40 centros educativos han recibido solicitudes de familias para que sus hijos participen, el próximo mes de julio, en el programa 'Abierto por vacaciones'.

En respuesta a una pregunta del diputado de Cs, Carlos Trullén, el consejero ha señalado que "las familias no quieren ir porque no se sienten seguras aunque haya una seguridad objetiva" y se ha mostrado "muy orgulloso" por iniciar este programa, para el que el Departamento está realizando "un gran esfuerzo".

El consejero ha dejado claro que "todo lo que se realiza en un centro tiene carácter educativo", aunque 'Abierto por vacaciones' no tenga contenido curricular. Ha recordado que ya se había comprometido a desarrollar este programa, que ya está en marcha.

Trullén ha lamentado que, a diferencia de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo aragonés no haya puesto en marcha un programa de refuerzo escolar presencial para el alumnado más vulnerable durante el mes de julio, argumentando que "este año si cabe es más que necesario proveer de refuerzo curricular" a este colectivo.

Ha dicho que 'Abierto por vacaciones' no tiene carácter curricular y ha observado que este año se ha recibido un tercio menos de solicitudes al Departamento por los centros docentes y que algunos no lo podrán poner en marcha por falta de demanda de las familias, lo que a su juicio se debe a que Faci dijo que no se daban las condiciones sanitarias y a que cada inscripción cuesta 200 euros a las familias.

Sin embargo, ha considerado el diputado de Cs, este año es "más necesario que nunca" potenciar este programa, que ha ido "a menos". Ha criticado la política del "vuelva usted en septiembre".