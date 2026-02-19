'Trabaja en ESO' acerca el mundo laboral al alumnado de 4º de Educación Secundaria

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte pone en marcha la actividad 'Trabaja en ESO', una iniciativa integrada en el programa Xcelence Aragón, implantado desde 2023 con el objetivo de optimizar los sistemas de orientación en los centros educativos de educación secundaria. Su finalidad es preparar al alumnado para tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

"Trabaja en ESO" ofrece al alumnado de 4º de ESO la posibilidad de realizar estancias educativas de 3 a 5 días en empresas, entidades públicas y organizaciones sociales, permitiendo que los jóvenes conozcan de primera mano el funcionamiento del mundo laboral en un entorno real y supervisado. Este tipo de experiencias está muy extendido en países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania.

El programa Xcelence Aragón es una iniciativa del Gobierno de Aragón que, en colaboración con la Fundación Ibercaja y Fundación Bertelsmann, se presenta como un modelo de referencia en orientación educativa, ofreciendo una perspectiva innovadora y estratégica a los centros educativos.

En la actualidad son 39 los centros aragoneses que participan en el programa, incorporados progresivamente a lo largo de estos tres últimos años. Durante el primer curso se inicia el itinerario formativo para los profesores coordinadores de la estrategia académico-profesional (CEAP) de cada centro y se constituyen los comités trimestrales con representantes del claustro, alumnado y familias.

Una vez definida la estrategia, en el segundo curso se impulsa su integración en el currículum de las asignaturas mediante cursos formativos dirigidos al profesorado y durante el tercer curso comienzan las estancias educativas en entornos laborales.

Estas estancias, contempladas como actividad complementaria del centro, reciben en Aragón el nombre de 'Trabaja en ESO' y este año comienzan con la participación de 8 centros docentes: IES Martínez Vargas de Barbastro, IES Biello Aragón de Sabiñánigo, IES Francés de Aranda de Teruel y en Zaragoza participan el IES La Azucarera, IES Luis Buñuel, IES Miralbueno, el Colegio Compañía de María y el Colegio Montessori.

ACTIVIDAD VOLUNTARIA

Esta iniciativa educativa se caracterizan por ser una actividad voluntaria para el alumnado seleccionado, que estará acompañado por un mentor designado por la entidad colaboradora.

El profesor coordinador de la Estrategia Académico Profesional del programa Xcelence Aragón ejercerá también de coordinador de "Trabaja en ESO" en su centro educativo.

Los centros docentes contarán con el acceso a la plataforma 'https://www.empresasqueinspiran.es' y de ella seleccionarán la o las empresas que estimen oportuna/s para que su alumnado realice las estancias. Cualquier otra empresa con la que se contacte para realizar las estancias, deberá registrarse en dicha plataforma.

Asimismo, los centros docentes podrán establecer contacto con organismos oficiales o entidades sociales sin ánimo de lucro para la realización de esta actividad complementaria.

La vocación del Departamento de Educación es pilotar esta nueva experiencia en los próximos meses con la intención de ir ampliándola a más centros y alumnado curso a curso,