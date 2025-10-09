Los trabajadores del tranvía creen que la reunión con la empresa en el SAMA es una "oportunidad" para evitar los paros

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa del tranvía de Zaragoza, Julián Aramendía, ha considerado que es una "oportunidad" la reunión que mantendrá con la empresa Tranvías Urbanos ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para evitar los paros parciales anunciados del 12 al 19 de octubre con los que buscan mejoras laborales.

En concreto piden que la jornada laboral sea de entre 7,5 y 8 horas diarias; un "descanso real" en lugar de "20 minutos de descanso en los que 14 se invierten en llegar hasta las salas habilitadas; y el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente, al ser el único colectivo del colegio de especialistas que no lo percibe, lo que supone una "desigualdad retributiva".

De no llegar a un acuerdo, los paros parciales se llevaría a cabo entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en varios tramos horarios. El día 12 de octubre de 00.00 a 24.00 horas; el 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59; el 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00; el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.

"La reunión de hoy la entendemos como una oportunidad para que el Ayuntamiento y la empresa den una solución inmediata a un problema que afecta directamente a la seguridad de servicio y al bienestar de la plantilla", ha subrayado Aramendía tras recordar que llevan más de 11 reuniones negociando el convenio colectivo "sin avances reales".

En declaraciones a Europa Press, ha contado que los conductores siguen con jornadas que superan las ocho horas, con turnos dispares, descansos "insuficientes", y son condiciones que "no solo nos están desgastando a los trabajadores, sino que pueden poner en peligro la seguridad del servicio".

Julián Aramendía ha aseverado que por parte de los trabajadores quieren llegar a un acuerdo y "evitar el conflicto" para dejar claro que "si hay voluntad por la parte empresarial, en una tarde se puede solucionar".

Con estas reivindicaciones "tan sencillas y tan evidentes no podemos entender que no fuera de otra manera llegar a un acuerdo", ha insistido.

Su impresión, es que la estrategia que ha llevado la dirección de la empresas hasta ahora es de "bloqueo, de dilación y de alargar las soluciones en el tiempo".

Al respecto, ha recordado que en el anterior convenio estuvieron tres años y esa estrategia "está siendo la misma, de desgaste". "Llegamos a esto porque es que no podemos más. Estas jornadas están acabando con la salud de los trabajadores", ha alertado.

"Los trabajadores están exhaustos. Y no pueden continuar más. Yo mismo y otros trabajadores se levantan a las tres de la mañana y acaban su servicio de casi nueve horas a las dos de la tarde. Y trabajadores que empiezan a las tres y media de la tarde y acaban a las dos y media de la mañana", ha detallado.

"¿En qué condiciones podemos asegurar así la acumulación de fatiga?" se ha preguntado Aramendía al apuntar que estas condiciones "intervienen directamente en la calidad y puede afectar a la seguridad".

No estamos pidiendo privilegios. Esto no es un privilegio. Esto es una decisión para la salud de los trabajadores y para mejorar la calidad del servicio".

RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una "responsabilidad" como titular del servicio y tiene la "obligación legal y política de garantizar la seguridad y el cumplimiento del contrato público y de garantizar" que se cumplan las condiciones del contrato, que son "incluso mejores" que las que tienen en el actual convenio. "No puede seguir mirando hacia otro lado, ni escudarse en que solo tiene el 20 por ciento de la SEM", la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza.

"Llevamos 14 años haciendo un servicio esencial, con mucha profesionalidad, tremenda profesionalidad" ha recalcado. "No pedimos un privilegio, pedimos una jornada digna y un descanso real, para poder seguir dando un servicio seguro" ha abundado para pedir disculpas de antemano a todos los usuarios del tranvía al reconocer que en caso de realizar los paros parciales "se causarán molestias, pero que es nuestro último recurso", ha zanjado.

"Estamos agotados, hemos agotado todas las vías de diálogo y de negociación y no podemos más. Las condiciones laborales y la falta de soluciones nos han llevado a convocar los paros", ha expresado.