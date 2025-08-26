El X Trail Valle de Tena (Huesca) prepara un gran espectáculo con 1.867 inscritos, récord de participación

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Trail Valle de Tena prepara un gran espectáculo para su décima edición con récord de participación al alcanzar los 1.867 inscritos en alguna de las seis distancias de una nueva prueba con un programa que ha ampliado actividades. La carrera de Panticosa (Huesca) celebrará su primera década del 27 al 31 de agosto.

La cifra de corredores asciende hasta los 2.067 si se unen los dos centenares de niños que participarán en las pruebas infantiles de la Mini Trail by Coolpack.

Se trata, por lo tanto, de unas de las carreras de montaña más importantes de Aragón, que recibirá visitantes de todas las provincias españolas, siendo las mayoritarias Zaragoza, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, Madrid, Valencia, Álava, Vizcaya y Barcelona. También habrá participación internacional de Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Estados Unidos, Francia, Italia, México y Suecia.

"Obviamente, este año es muy importante para nosotros y estamos muy contentos de que tantos corredores hayan querido compartir con nosotros esta celebración. Llevamos todo el año trabajando en novedades y en un programa con el que disfruten tanto los deportistas como sus familias, amigos y el resto de personas que nos visitan el Valle de Tena esos días", han explicado desde la Asociación Turística del Valle de Tena, entidad organizadora.

APUESTA POR LA JUVENTUD

Buena parte de las novedades del Trail Valle de Tena 2025 se centran en los jóvenes corredores. Para ellos se ha creado la nueva 0,5K, con una distancia de 5,5 kilómetros y 273 m+. Es una prueba específica para la categoría Infantil de 13 y 14 años, diseñada para vivir una primera experiencia competitiva en el mundo del trail running, que formará parte de la Copa de Carreras de Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo y que tendrá lugar el domingo 31 a partir de las 08.30 horas.

Por su parte, la 1K, de 11 km y 620 m+, no solo volverá a contar con la categoría Promesas, de 15 a 17 años, sino que ofrecerá premios y la beca Trail Team Chiruca Experience, dotada con 1.500 euros. En su quinta edición dentro del programa, tendrá lugar el domingo 31 de agosto a partir de las 09.00 horas.

La 2K, de 20 kilómetros y 1.230 m+, es la siguiente distancia y, al igual que la 1K, formará parte tanto de la Copa de Aragón de Carreras por montaña como del Circuito del Alto Gállego.

Previsiblemente, será la prueba con mayor nivel del evento y partirá el domingo, día 31, a partir de las 08.00 horas. Como es habitual, el sábado se celebrarán las pruebas más duras como la 8K, de 80 kilómetros y 6.820 m+, que también ofrecerá su versión en equipo 8K Relevos, en la que tres participantes se dividen este emblemático ultratrail y partirá a las 05.00 horas.

Por último, la 4K, de 42,5 kilómetros y 3.500 m+, "el maratón de montaña más bonito de España", comenzará el sábado a las 08.00 horas desde los Baños de Panticosa. Más que una carrera El Trail Valle de Tena es mucho más que una competición y presenta numerosas actividades tanto para los deportistas como para sus familias y acompañantes.

OTRAS ACTIVIDADES PARALELAS

El programa, de hecho, empieza el miércoles 27 de agosto con la emisión de 'La Previa' en directo, desde la plaza de Panticosa, a las 17.30 horas y la charla presentación del libro 'The Mountain Family, homenaje a Antxon Burcio', en el Centro Cultural La Fajuala, a las 19.00 horas.

Al día siguiente, además del briefing técnico, tendrá lugar la conferencia 'Juan Dual y una historia de superación' en La Fajuala, a las 19.00 horas, con la participación del conocido aventurero que recorre el mundo sin colon, recto ni estómago para inspirar sobre la superación.

El viernes se ha programado un paseo interpretado entre Panticosa y El Pueyo, de 10.00 a 14.00 horas, en colaboración con la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala. Por la tarde, junto a la entrega de dorsales, se realizará la actividad infantil de educación medioambiental 'El monstruo de las 3Rs', de 17.00 a 19.00 horas.

El sábado, con la competición ya en marcha, tendrá lugar otra excursión interpretada, de 10.00 a 14.00 horas, entre Sallent de Gállego y La Sarra, que estará acompañada de una longanizada popular en la localidad tensina. También se repetirá la actividad medioambiental para niños.

Por último, el domingo se realizará la entrega de premios con un homenaje a los voluntarios que llevan 10 años haciendo posible el evento y se finalizará con una lifara popular y migas para los participantes.