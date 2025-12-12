Transportes abre al tráfico el nuevo ramal Aínsa-Graus en la carretera N-260 tras completar las obras de mejora

Esta actuación en la N-260 ha contado con 180.000 euros de inversión. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUESCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio este viernes el nuevo ramal Aínsa-Graus, situado en la carretera N-260, dentro del término municipal de Foradada del Toscar, en la provincia de Huesca, una vez finalizados los trabajos de mejora y acondicionamiento de esta infraestructura.

La actuación ha contado con 180.000 euros de inversión y ha dotado al enlace de una nueva geometría que incrementa significativamente la seguridad viaria.

Entre las principales mejoras destacan la reducción de la pendiente máxima del 13% al 7%; la ampliación de la longitud del ramal de 266 a 320 metros; la conexión con la A-139 se realiza ahora mediante un carril de cambio de velocidad, eliminando la maniobra de stop existente.

Las obras han incluido la demolición del ramal anterior, la ampliación de elementos de drenaje transversal, el movimiento de tierras, firmes, nueva señalización y sistemas de contención. Asimismo, se ha aprovechado la intervención para mejorar el ramal Campo-Graus del enlace, mediante la extensión de mezclas asfálticas.

El Ministerio de Transportes trabaja para mejorar la red viaria en la provincia de Huesca y, entre otras actuaciones, recientemente se ha autorizado la licitación por 139,6 millones de euros la construcción de la Variante de Jaca y avanza en las obras del tramo Sabiñánigo Este- Oeste de la A-23, que cuenta con otros 108 millones de euros.