Transportes trabaja en la mejora del drenaje de la carretera N-234 en el enlace centro de la ciudad de Teruel

TERUEL 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación del drenaje en la carretera N-234 a la altura del enlace centro de Teruel y el barrio de El Jorgito de la capital turolense, como consecuencia de los daños generados por la DANA del pasado octubre de 2024 en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Teruel, para lo que se han movilizado más de 3 millones de euros (IVA incluido) que incluyen esta actuación.

Los trabajos incluyen la demolición del firme y la retirada del tubo existente, para la posterior instalación de un marco de 5 por 2 con el objetivo de mejorar el funcionamiento hidráulico de la obra de drenaje transversal, reduciendo así las sobreelevaciones que se producen aguas arriba. Se trata de la primera fase del desvío, puesto que con posterioridad será necesario actuar sobre el pontón que se sitúa en el tronco de la N-234.

Para llevar a cabo las labores mencionadas, a partir del próximo lunes 29 de septiembre y, previsiblemente, hasta finales del mes de octubre, se realizará el corte completo de la plataforma del lazo del enlace centro de la Variante de Teruel, en el kilómetro 120,85 donde la N-234 se conecta con accesos al centro de la ciudad.

Con el objeto de facilitar la circulación viaria, se habilitarán itinerarios alternativos permitiendo los movimientos de los accesos afectados. Así, para acceder a Teruel Centro desde N-234 sentido Cuenca-Valencia, se deberá realizar por la intersección de Teruel Norte en el kilómetro 122,4 hacia la avenida de Zaragoza y pasar a circular por la carretera local de Teruel.

En lo que respecta al acceso de la N-234, sentido Cuenca-Valencia, barrios de El Jorgito y Pinar de la Muela, desde la ciudad de Teruel: se debe tomar la salida dirección Zaragoza y realizar un cambio de sentido en la glorieta del Polígono Industrial La Paz en el kilómetro 123,30.

Los itinerarios peatonales solo sufrirán actuaciones puntuales.