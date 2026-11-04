Treinta empresas ofertarán más de un centenar de empleos en la VI Feria de Empleo Bajo Aragón en Alcañiz

El encuentro se celebrará el 27 de noviembre en el recinto ferial, con un formato de entrevistas de selección y sorteos para los asistentes. - CÁMARA DE COMERCIO

ALCAÑIZ (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio de Teruel celebrará el próximo 27 de noviembre en el recinto ferial de Alcañiz una nueva edición de la Feria de Empleo Bajo Aragón. El evento congregará a una treintena de compañías con implantación en el territorio que buscan cubrir más de 100 puestos de trabajo en una amplia variedad de sectores y cualificaciones.

La jornada se desarrollará en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, apostando por una metodología dinámica de entrevistas y demostraciones. Mediante este sistema, los responsables de recursos humanos mantendrán contactos directos e individualizados con las personas demandantes de empleo o aquellas que deseen mejorar su situación laboral actual, facilitando la entrega del currículum y la realización de primeras tomas de contacto en el mismo día.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web de la Cámara de Comercio de Teruel: https://www.camarateruel.com/index.php/servicios-para-empres...- bajo-aragon.

Entre los participantes inscritos que asistan al recinto se sortearán cheques regalo para dinamizar el comercio de proximidad, auriculares inalámbricos y 20 matrículas gratuitas para el curso oficial de comisario de pista en MotorLand Aragón, impartido por la Federación Española de Automovilismo. Asimismo, la jornada contará con un espacio de convivencia, talleres vinculados al empleo y un cierre de feria con degustación de Jamón de Teruel DOP y pizzas.

La Feria de Empleo Bajo Aragón se desarrolla en el marco del programa Talento Joven- Ferias de Empleo 2026, coordinado por la Cámara de Comercio de España. La iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro de su Programa de Empleo Juvenil, y está adscrita al Sistema Nacional de Garantía Juvenil impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

SEMANA DEL EMPLEO

Como antesala al encuentro principal, del 24 al 26 de noviembre se desarrollará la Semana del Empleo, un ciclo itinerante de talleres prácticos, conferencias y mesas de debate para la juventud en cuatro localidades del territorio.

En Alcorisa, las actividades abordarán las oportunidades laborales y el relevo profesional en los sectores sociosanitario y agroalimentario, mientras que en Utrillas se pondrá el foco en la capacitación y la demanda de perfiles técnicos relacionados con la mecatrónica y la industria.

Por su parte, Andorra acogerá sesiones sobre proyectos de inserción laboral e inclusión en ámbitos como la jardinería, la hostelería y el mantenimiento de edificios.

Finalmente, en Alcañiz se analizarán nuevas salidas profesionales y ocupaciones con una elevada demanda en el Bajo Aragón Histórico, como la seguridad, la docencia en autoescuelas y los perfiles tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial y a la llegada de Amazon Web Services (AWS).