ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del detenido por el asesinato machista de una mujer de 49 años de edad y vecina de Zaragoza, Eugenia, ocurrido el pasado martes, 4 de noviembre, en la calle Privilegio de la Unión del distrito de San José.

El detenido se encuentra detenido e ingresado en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa desde el día en que, presuntamente, cometió el asesinato.

Los hechos por los que ha sido arrestado el varón han tenido lugar a primera hora de este martes, 4 de noviembre. Entre las 8.15 y 8.30 horas, aproximadamente, vecinos de la pareja, que residía en el número 23 de la citada vía, han alertado a la Policía Nacional de una bronca entre ellos.

La patrulla que se ha desplazado hasta la vivienda ha tenido que acceder a la misma por la fuerza, ya que el hombre les ha impedido la entrada. Una vez en el interior, los agentes han encontrado a una mujer, Eugenia, de 49 años, con varias cuchilladas en el cuerpo producidas por arma blanca.

Tras intentar hacerle una maniobra para intentar salvarle la vida a la víctima, ha sido imposible y se ha confirmado el fallecimiento. La Policía Judicial investiga lo sucedido.