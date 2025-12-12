La trufa negra se viste de largo con actividades en Belchite, Zuera y Zaragoza

El presidente de Truzarfa, Jesús López; la diputada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín; y el investigador del CITA, Pedro Marco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las V Jornadas de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza llegan este fin de semana a Belchite --sábado 13-- y Zuera --domingo 14-- con mercados de trufa fresca, charlas o 'showcookings' que se repetirán los días 20 y 21 de diciembre en la capital aragonesa.

Las jornadas se han presentado este viernes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Pedro Marco; y el presidente de la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa), Jesús López.

Palacín ha destacado que se trata de unas jornadas "ya consolidadas" que buscan ensalzar la 'Tuber melanosporum' --trufa negra-- como producto "de excelencia" y fomentar el turismo sostenible que se genera en torno a ella.

Para ello, la institución provincial aporta 100.000 euros a un proyecto en el que estas jornadas son sólo "la punta del iceberg" ya que "va mucho más allá" al investigar cómo hacer más sostenible la trufa o cómo elaborar diferentes productos a partir del 'Tuber melanosporum'.

"VIVIR DE LA TRUFA"

El presidente de Truzarfa ha asegurado que el ejemplo a seguir es el de Sarrión, cuna de la trufa negra en la provincia de Teruel, donde muchas personas han regresado desde Zaragoza o Valencia al territorio "a vivir de la trufa". En la provincia de Zaragoza, las explotaciones son más jóvenes, pero ese es el objetivo.

"Con una plantación de cinco hectáreas puede vivir perfectamente una familia", ha precisado López, quien ha señalado que el objetivo es "hacer nuestros propios productos trufados", cerrando el círculo y que todo el beneficio que genere la trufa negra se queda en el territorio, en lugar de vender tanto fuera.

El objetivo es que al menos el 50% de lo producido se quede en España, algo que se va consiguiendo en la provincia de Zaragoza, donde está aumentando el consumo de este hongo desde que se celebra esta muestra.

El representantes de los truficultores zaragozanos ha destacado también que la muestra contará con trufa fresca "a precio promocional" para fomentar su consumo, especialmente teniendo en cuenta que los precios se disparan de cara a Navidad ya que en Francia no se concibe esta época sin degustar este producto 'gourmet'. Con 800 ó 900 euros el kilo, ya estará "bien considerada" para los productores.

Por su parte, el investigador del CITA Pedro Marco ha explicado el trabajo que realizan desde este ámbito "del campo a la mesa", comenzando por determinar cómo influye el manejo de las plantaciones a la producción y la calidad de la trufa.

KOMBUCHA CON TRUFA

De cara al consumidor final, trabajan en buscar una salida a toda la trufa que, por distintos motivos, no puede salir al mercado. En este sentido, están investigando cómo se puede revalorizar, por ejemplo convirtiéndola en cosméticos o en bebidas fermentadas saludables como la kombucha.

Marco ha expuesto que no todas las trufas recogidas son aptas para el consumo directo, normalmente por falta de aroma, con lo que se investiga caracterizando el hongo desde el punto de vista de sus compuestos bioactivos, para saber qué moléculas saludables tiene, y de ahí elaborar diferentes productos.

En el caso de las bebidas fermentadas como la kombucha, se puede utilizar cualquier ingrediente como base. A partir de esos compuestos bioactivos, más el complejo de microorganismos --levaduras, bacterias y algún hongo--, se procesan junto con azúcar y algún otro ingrediente para llevar a cabo la fermentación de la kombucha. Esto supondría una oportunidad para los truficultores para que el valor añadido del 'oro negro' se quede en el territorio.

ACTIVIDADES EN BELCHITE, ZUERA Y ZARAGOZA

Belchite, el 13 de diciembre, y Zuera, el 14 de diciembre, serán las sedes de las jornadas de inmersión en el territorio, centradas en acercar a la ciudadanía el origen, la cultura productiva y la importancia socioeconómica de la trufa negra.

Ambos municipios acogerán un mercado de trufa fresca y productos trufados, así como un showcooking con degustación. "Esto es solo la punta del iceberg.

Una de las principales novedades de esta edición es el traslado del Mercado de Trufa Negra al Mercado de Puerta Cinegia (Grupo El Cachirulo), donde tendrá lugar la V Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza los días 20 y 21 de diciembre, con una programación abierta al público que combina gastronomía, divulgación y actividades familiares.

El sábado, 20 de diciembre, la actividad comenzará con el mercado de trufa y productos trufados, que abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Durante la mañana, de 11.30 a 13.30 horas, las familias podrán participar en el taller 'Descubre todos los secretos de la trufa a través de un microscopio', una propuesta gratuita diseñada para acercar de forma lúdica la ciencia de este hongo a los más pequeños.

A las 12.00 horas, tendrá lugar un 'showcooking' y taller de cocina impartido por La Zarola, también gratuito y con inscripción previa. Ya por la tarde, de 17.30 a 19.30 horas, se repetirá el taller familiar con microscopio, mientras que a las 18.00 horas se celebrará una cata maridada con tapas trufadas y cervezas artesanas, en colaboración con Cerveceros Caseros de Zaragoza, disponible también de forma gratuita mediante inscripción.

La jornada del domingo mantendrá el mercado de trufa y productos trufados en horario de 11.00 a 14.00 horas. Paralelamente, de 11.30 a 13.30 horas, se desarrollará una nueva sesión del taller familiar con microscopio, y a las 12.00 horas tendrá lugar una cata maridada con tapas trufadas y vino, organizada junto a Bodega Enate y abierta al público previa inscripción.

Aragón mantiene su liderazgo como principal productor mundial de Tuber melanosporum, con 2.100 hectáreas dedicadas a este cultivo en la provincia de Zaragoza y perspectivas de una campaña especialmente destacada este año.

Por otro lado, el presidente de Truzarfa ha afirmado que la campaña de trufa negra ha sido "espectacular" porque "hay muchísima trufa", aunque el precio sigue bajo, a excepción de las semanas navideñas en las que "sí que va a subir" por el consumo en Francia, donde este producto es "como el cardo en Aragón" en Nochebuena, aunque también se nota la crisis económica en el país vecino. A partir de enero, volverá a bajar hasta un nivel "bastante lamentable", ha apuntado.