El TSJA desestima las cautelerísimas de cafés y bares para impugnar la orden del Gobierno de Aragón sobre Nochevieja

ZARAGOZA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado, en un auto, las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y por parte de la Asociación Profesional de Empresarios de Salas de Baile y Discotecas para impugnar la aplicación de la Orden SAN/1180/2021, de 28 de diciembre del Gobierno de Aragón, que establece restricción de horarios en Nochevieja hasta las 02.00 horas.

La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia ha exigido, una vez más, que toda medida impeditiva o limitativa al desarrollo de las actividades "debe ir acompañada de compensaciones económicas que garanticen el mantenimiento de las estructuras de negocios, máxime, después de más de veintiún meses".

Han detallado que estas medidas, en todo caso, "deberían ser previsibles y comunicarse con el margen temporal necesario para garantizar unas exigencias mínimas de seguridad jurídica, fundamental para la organización empresarial".

La asociación ha precisado que "no critica o cuestiona" la implementación de medidas tendentes a la reducción de contagios de la COVID-19, en función de las necesidades del momento concreto, sino que las mismas "no tengan carácter transversal tomando en consideración otros ámbitos o sectores en los que existe un alto grado de interacción social y acaben focalizándose, sistemáticamente, en nuestro sector".

DESPRESTIGIO

Precisamente, han recordado que este sector "viene sufriendo desde hace meses una campaña de desprestigio social fruto del discurso del miedo que afecta directamente al consumo en interiores, sin tener en cuenta la implementación de protocolos higiénico-sanitarios, medidas para controlar la calidad del aire y otras análogas, que garantizan la seguridad en este tipo de establecimientos, como así se evidencia en los informes estadísticos oficiales.

Asimismo, ha considerado que el argumento esgrimido por el TSJA "refuerza su reivindicación acerca de la improvisación y arbitrariedad de las medidas adoptadas".

En el auto, al respecto, se dice: "debe compartirse la crítica que hacen las recurrentes respecto de la actuación de la Consejería de Sanidad, ya que se anunciaron en prensa el lunes 27 de diciembre las medidas que se iban a tomar y hasta el 29 por la tarde no se publicó una orden que entraba en vigor el mismo día, es decir, que se tomó la DGA día y medio para publicar la orden, pero luego no podía demorarse su entrada en vigor ni un minuto. Asimismo, resulta sorprendente lo inusitado del momento de la toma de estas medidas. El 17 de diciembre se acordó por este Tribunal lo pertinente respecto del pasaporte COVID-19 y doce días después parece que no sirve de mucho y se implementan nuevas medidas que, dado el escaso tiempo entre su toma y sus efectos principales, causarán con seguridad importantes perjuicios".

PRECISIONES

Tras conocer el auto del TSJA, la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia ha reafirmado, en primer lugar, su compromiso, respeto y preocupación por la gravedad de la situación sanitaria actual, por la elevada tasa de contagios, alcanzando los 5.731 en el día de hoy, realidad que en ningún momento niega o trivializa.

Han precisado que la Asociación es una organización plural y heterogéneo que integra a las diferentes tipologías de negocios hosteleros --bares, gastro bares, restaurantes, bares musicales, pubs, discotecas, entre otros-- y tiene entre sus fines fundacionales representar y defender los intereses colectivos del sector, intereses que siempre procura defender a través del diálogo y el consenso con los diferentes actores institucionales y sociales, siendo esta la vía de actuación ordinaria y preferente.

Tras conocer el auto, la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia ha dicho respetar y acatar, "como no puede ser de otro modo", la resolución del TSJA y coincide con el Tribunal en que, con independencia del fallo, el perjuicio económico causado "era de difícil o imposible reparación", han informado en una nota de prensa.