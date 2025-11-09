El túnel de Bielsa cierra por las noches hasta el próximo viernes 14 de noviembre para realizar tareas de mantenimiento

Archivo - Túnel de Bielsa - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

BIELSA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

El túnel de Bielsa cierra al tráfico desde la medianoche de este domingo y hasta el próximo viernes 14 de noviembre en los periodos nocturnos para realizar tareas de mantenimiento.

El primer corte se prolongará hasta las 6.00 horas de este lunes, jornada a partir de la cual pasará a restringirse el tráfico entre las 22.00 horas y las 6.00 horas hasta el próximo viernes.

Los trabajos se van a centrar en las instalaciones de media tensión y en varios detectores del túnel Bielsa - Aragnoue.