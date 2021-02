UAGA insiste en que los fruticultores no podrán facilitar, en todos los casos, alojamiento a los temporeros

HUESCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UAGA ha insistido en que los fruticultores no podrán facilitar, en todos los casos, el alojamiento a los temporeros. La falta de vivienda o la imposibilidad de obligar a estos trabajadores a vivir en un lugar en concreto son algunas de las razones que el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

Además, ha argumentado la dificultad con la que los empresarios de la fruta se van a encontrar para dar cumplimiento a la orden del Gobierno de Aragón, que pretende frenar la llegada de estos trabajadores sin contrato ni alojamiento.

Alcubierre ha dicho que "esta situación nos puede generar un problema, porque no todos los temporeros quieren tener acceso a un alojamiento, porque se van con familia o con amigos a otros lugares o incluso a viviendas que tienen desde hace muchos años" y "además, no se puede estar

pendiente de ellos fuera de la jornada de trabajo".

El objetivo es que no se repita lo ocurrido en la anterior campaña de la fruta y que no se produzcan nuevos brotes de coronavirus. Por ello, el Gobierno de Aragón trabaja en una estrategia de cara a la próxima campaña de recogida de la fruta, a través de una orden para que no lleguen

trabajadores sin contrato ni alojamiento.

Alcubierre ha señalado que "obligar en estos momentos a que todos los temporeros tengan un alojamiento por parte de los fruticultores es una circunstancia que no se puede dar", entre otras cosas, "porque hay muchos trabajadores que no quieren optar a esa vivienda".

La orden podría publicarse la próxima semana y obliga a los empleadores a presentar una previsión de contratación de trabajadores temporales a través de una declaración responsable, al tiempo que se comprometen a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.