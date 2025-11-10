UAGA pide al Gobierno de Aragón que cuente con las organizaciones agrarias para atajar la gripe aviar

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

UAGA-COAG ha reclamado al Gobierno de Aragón que cuente con las organizaciones profesionales agrarias, "legítimas representantes de los agricultores y ganaderas", y no sólo con la industria, en las reuniones que se están celebrando para abordar la situación de la gripe aviar en la Comunidad.

La organización agraria ha manifestado su enfado por esta exclusión y ha recordado que el sector avícola está mayoritariamente integrado, lo que implica que la propiedad de los pollos le corresponde a una empresa externa, que contrata el servicio de engorde de esos animales a un granjero y, además, le proporciona el pienso para realizar el cebo.

En esta fórmula, el ganadero es el propietario de la nave o granja donde se realiza el engorde y quien tiene que hacer frente al pago de las inversiones de esa infraestructura, han explicado desde UAGA.

Por su parte, las integradoras tienen a disposición múltiples granjas para realizar el cebo de los animales y también otras fuentes de financiación, como la elaboración y venta de piensos, la venta de carne o de productos derivados.

Así, la organización agraria ha sostenido que "la Administración no puede olvidar que también hay ganaderos independientes, propietarios no solo de la granja, sino también de los animales" y que, en el actual momento de alerta sanitaria, son "los más vulnerables", ya que, en el caso de que se produzca un positivo en sus instalaciones, "se juegan su única o principal fuente de ingresos", porque deberán sacrificar todos los pollos o gallinas de la explotación.

Por este motivo, UAGA-COAG ha pedido al Ejecutivo aragonés que "no deje de lado a los ganaderos de avícola, que están cumpliendo todas las exigencias burocráticas y se juegan la continuidad o supervivencia de sus explotaciones". "Es imprescindible más interlocución para gestionar correctamente la solución a esta crisis", ha concluido.