UGT Aragón denuncia el aumento de la siniestralidad laboral tras la muerte de un trabajador en San Mateo de Gállego

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha vuelto a poner el foco sobre el aumento de la siniestralidad laboral tras el fallecimiento de un trabajador este viernes 10 de abril en una obra de construcción en San Mateo de Gállego. Con esta muerte, ya son nueve las personas que han perdido la vida en el trabajo en Aragón en lo que va de 2026.

Desde UGT Aragón han lamentado profundamente el fallecimiento y han advertido de que este nuevo accidente se enmarca en una tendencia preocupante de incremento de la siniestralidad laboral, especialmente en sectores como la construcción, donde el uso de maquinaria pesada y las condiciones de trabajo elevan el riesgo.

El sindicato ha señalado que la reiteración de accidentes mortales evidencia "fallos estructurales en prevención", insistiendo en que la seguridad laboral no puede quedar subordinada a los ritmos productivos. En este sentido, subrayan que factores como la subcontratación en cadena, la falta de cultura preventiva en pequeñas obras o la escasa presencia de la Inspección de Trabajo contribuyen a agravar la situación.

Ante este escenario, UGT Aragón ha reclamado la puesta en marcha de una estrategia autonómica que permita reducir de forma efectiva los accidentes laborales mortales. Entre las medidas propuestas destacan el refuerzo de los mecanismos de control, el aumento de las inspecciones en obras de construcción y la implantación de sistemas de prevención que vayan más allá del cumplimiento formal de la normativa.

Asimismo, el sindicato ha incidido en la necesidad de llevar a cabo una investigación técnica rigurosa del accidente ocurrido en San Mateo de Gállego, con el objetivo de esclarecer las causas y, en su caso, depurar responsabilidades tanto empresariales como administrativas o penales.

UN PROBLEMA RECURRENTE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción continúa siendo uno de los sectores con mayor índice de siniestralidad laboral, debido a la combinación de factores como la peligrosidad de las tareas, el uso de maquinaria pesada y la complejidad de los entornos de trabajo, han apostillado desde UGT Aragón.

Este nuevo accidente mortal vuelve a evidenciar la necesidad de reforzar la prevención y la seguridad en las obras, así como de garantizar que las medidas existentes se apliquen de forma efectiva en el día a día.