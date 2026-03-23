UGT y CCOO denuncian ocho muertes laborales en Aragón en lo que va de año y reclaman medidas urgentes

UGT y CCOO Aragón se congregan frente al Monumento de la Constitución en Zaragoza para reclamar acciones urgentes contra la escalada de la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se han concentrado este lunes 23 de marzo en el Paseo de la Constitución de Zaragoza para denunciar la siniestralidad laboral en esta comunidad autónoma, que ya ha dejado ocho trabajadores fallecidos en lo que va de 2026. Más de medio centenar de personas han participado en la protesta, en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas tras la lectura de un manifiesto.

La convocatoria ha tenido lugar frente al Monumento de la Constitución y ha contado con la intervención del responsable de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, y del responsable de salud laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, quienes han coincidido en calificar la situación como "dramática" y han exigido a las administraciones medidas urgentes para frenar esta tendencia.

Clarimón ha denunciado que en el último accidente mortal, ocurrido el pasado 19 de marzo en la localidad oscense de Nachá, en la Comarca de La Litera, refleja problemas estructurales que se repiten. "Se trata del octavo fallecido en lo que llevamos de año, en una pequeña empresa del sector de la construcción, realizando tareas de desencofrado cuando una pieza le cayó en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico y la muerte inmediata", ha explicado.

El representante de CCOO ha subrayado que tanto el sector de la construcción como la provincia de Huesca concentran los mayores índices de siniestralidad laboral en Aragón. "Volvemos a a hablar de construcción y volvemos a hablar de Huesca. Son los ámbitos con mayores índices de accidentes, especialmente en pequeñas y muy pequeñas empresas", ha señalado.

En este sentido, ha advertido de que la prevención no está llegando adecuadamente a este tipo de empresas. "Si se hubieran tomado todas las medidas de seguridad, esta persona de 62 años habría vuelto a su casa y no lo hizo. Hay que cortar esta sangría", ha afirmado, reclamando una intervención más eficaz por parte de las administraciones públicas.

Clarimón ha apuntado a la necesidad de analizar en profundidad las causas de esta elevada siniestralidad, especialmente en Huesca, que presenta cifras superiores incluso a la media estatal. "Hay que estudiar qué está pasando en este territorio y atacar las causas", ha insistido.

Por su parte, el responsable de salud laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha alertado de la gravedad de la situación, con "tres accidentes mortales en apenas una semana". "Ocho trabajadores han perdido la vida donde iban a ganársela. Es una situación más que dramática", ha declarado.

De las Morenas ha hecho un llamamiento al futuro Gobierno de Aragón para que sitúe la siniestralidad laboral como una prioridad política. "Pedimos que se ponga en el primer orden político y social y que se dote de medios y recursos a la administración para combatir este problema", ha señalado.

Entre las medidas propuestas, ha destacado el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la recuperación de figuras como los técnicos habilitados o los delegados territoriales de prevención, con el objetivo de llegar a las pequeñas empresas que carecen de representación sindical. "Son las que concentran el mayor número de accidentes y donde más dificultades hay para controlar las condiciones de seguridad", ha expuesto.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que la prevención se integre de forma real en las empresas y no solo como un trámite formal. "El deber de garantizar la seguridad es de los empresarios. Cuando se cumplen las medidas, se evitan muertes", ha afirmado.

El responsable sindical también ha puesto el foco en el uso de maquinaria insegura como uno de los factores recurrentes en los accidentes. En este sentido, ha recordado otros siniestros recientes relacionados con caídas o atrapamientos, así como el fallecimiento de un hombre de 78 años en Alcañiz tras volcar un tractor, aunque este último caso no se contabiliza como accidente laboral al no estar en activo.

Ambos sindicatos han coincidido en que el actual contexto político, con el Gobierno de Aragón en funciones, no puede servir de excusa para retrasar la adopción de medidas. "No sabemos si este problema está en la agenda del nuevo Ejecutivo, pero debería estarlo", ha dicho Clarimón.

Finalmente, UGT y CCOO Aragón han reiterado su mensaje de "tolerancia cero" ante la siniestralidad laboral y han reclamado un acuerdo institucional y social para abordar el problema. "Es el momento de decir alto y claro: basta ya, ni una muerte más en el trabajo", ha concluido De las Morenas.

DOS SINIESTROS MORTALES EN UNA SEMANA

El caso más reciente se produjo el pasado 19 de marzo en la localidad de Nachá (Huesca), donde un trabajador de la construcción de 62 años falleció al recibir el impacto de una chapa durante las labores de desencofrado en una nave agrícola, lo que elevó a icho las víctimas mortales en lo que va de año.

Apenas unos días antes, el 17 de marzo, otro trabajador de 46 años perdía la vida en Calatorao (Zaragoza) tras quedar atrapado entre una pared y una plataforma elevadora mientras realizaba tareas de reforma en una vivieda. Ambos accidentes laborales, junto a otros registrados en semanas anteriores en la comunidad, evidencian un aumento en la concentración de siniestros en sectores como la construcción, la agricultura, y en perfiles como autónomos o pequeñas empresas.

Los sindicatos han advertido de que estos episodios no son hechos aislados, sino que responden a problemas estructurales vinculados a la prevención de riesgos laborales, especialmente en entornos con menor capacidad de control. En este contexto, la sucesión de accidentes en pocos días refuerza el mensaje trasladado en la concentración de este lunes: la necesidad de actuar con urgencia para evitar que estas cifras sigan aumentando.

Con este escenario, UGT y CCOO han insistido en que Aragón se enfrenta a un inicio de año "muy negativo" en materia de siniestralidad laboral y reclaman que la prevención se sitúe en el centro de la agenda política. El objetivo, han recalcado, pasa por frenar una tendencia que, lejos de estabilizarse, continúa dejando víctimas en distintos puntos del territorio.