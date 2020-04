UGT y CCOO insisten este Primero de Mayo en la necesidad de repensar el modelo económico

Los sindicatos han organizado actos virtuales para este año, ya que la crisis sanitaria imposibilita la tradicional manifestación

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente, han insistido en que la celebración de este Primero de Mayo tiene que estar marcada por la necesidad de repensar el modelo económico. Las actividades de esta jornada reivindicativa se realizarán en esta ocasión de forma telemática, debido a las limitaciones del estado de alarma decretado para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Así, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en esa ocasión será bajo el lema 'Trabajo y Servicios Públicos. Otro modelo social y económico es posible'. Los sindicatos moverán su manifiesto conjunto por las redes sociales. También a través de internet, atenderán a los medios de comunicación y, a las 12.00 horas, un homenaje a los servicios esenciales.

Continuarán la jornada con una manifestación virtual, a las 13.00 horas, que se realizará con la subida de fotos y videos de los participantes a Twitter, Facebook, Instragram y las diferentes redes sociales. Por último, por la tarde se emitirá en internet un concierto.

En una rueda de prensa en directo a través de 'Youtube' en la que se han admitido preguntas, el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha incidido en que la crisis sanitaria no sólo está afectando a España, también al conjunto de la Unión Europea y del mundo.

"Todos los trabajadores del mundo están sufriendo la epidemia y este Primero de Mayo tiene que ser de reivindicación global". Ha apuntado que de esta situación solo se va a salir "con esfuerzos coordinados de todos los países y siendo capaces de ser solidarios, fundamentalmente dentro de la Unión Europea".

Alastuey ha aprovechado para recordar que la crisis del 2008 se quería abordar desde el diálogo social y se firmó un acuerdo con la patronal, pero que finalmente "fue a la papelera". En esta ocasión, "el diálogo social también ha funcionado y las medidas que hemos pactado están siendo aplicadas".

Entre dichas medidas ha citado los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), la reforma de las prestaciones por desempleo para proteger más a los trabajadores, de garantías de rentas o de liquidez para las empresas, así como de protocolos de seguridad.

En este punto, ha opinado que solo la promulgación de una renta mínima vital será capaz de proteger a todos los colectivos que han quedado sin ningún tipo de prestación, "como por ejemplo los que trabajaban en la economía sumergida y ahora se han visto en la alegalidad sin posibilidades de acceder a ninguna prestación por desempleo".

QUE LAS EMPRESAS LLEGUEN VIVAS

"Estamos en una fase en la que pretendemos que se siga avanzando en que las empresas puedan llegar vivas al final de la crisis sanitaria y que, por tanto, no se pierdan puestos de trabajo". No obstante, Alastuey ha evidenciado que se están perdiendo puestos de trabajo y ha sostenido que es el momento de "repensar" el modelo económico.

"Tenemos que ver el equilibrio entre el trabajo y el beneficio privado, lo que estamos aprendiendo en esta crisis es que lo que está sosteniendo la sociedad en este momento es el trabajo de las personas que están en los sectores esenciales facilitando la defensa de nuestra salud y el desenvolvimiento de la vida diaria. El trabajo como valor social tiene que ser el valor primordial en el nuevo modelo económico, no el beneficio de unos pocos".

Alastuey ha señalado que hay que repensar el modelo también teniendo en cuenta "que lo digital ha venido para quedarse". "Estamos dependiendo de las tecnologías más que antes, esta rueda de prensa es un ejemplo, y sabemos que hay muchas personas en sus casas realizando una labor productiva mediante el teletrabajo".

Además, ha opinado que hay que tener en cuenta el modelo público frente a lo privado. "Quienes nos están salvando la vida, quienes están sosteniendo los cuidados son los servicios públicos de este país, que sufrieron mucho en la pasada crisis, que fueron recortados y que ahora nos damos cuenta de que esos recortes no están permitiendo ahora afrontar de una manera distinta la crisis".

El secretario general de UGT-Aragón ha mencionado que todo esto hay que hacerlo teniendo en cuenta el medio ambiente porque después de la pandemia "seguirá estando ahí".

Por otra parte, ha lamentado que esta crisis sanitaria haya llegado cuando los trabajadores no habían recuperado todavía los derechos perdidos en la crisis económica de 2008. "El modelo que tenemos que implementar tiene que garantizar salarios dignos, pleno empleo y la recuperación de derechos".

Alastuey ha incidido en que los sindicatos no se han olvidado de la derogación de la reforma laboral, solo comprende que hay cuestiones "más urgentes" que se deben abordar en este momento.

SALUD

El secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha evidenciado que en este Primero de Mayo la prioridad es la salud "pero eso no quita que tengamos reivindicaciones, algunas se han puesto encima de la mesa en los últimos días y otras ya las teníamos antes". Ha destacado como elemento de este mes y medio de crisis sanitaria el valor del trabajo y que "el mundo del trabajo son los que sostienen esta sociedad".

"No solo los servicios públicos, también las personas que trabajan en sanidad, residencias, limpieza, seguridad, asistencia domiciliaria pero también toda la cadena de alimentación". Así, Pina ha considerado que muchos de estos sectores no tenían una buena valoración social antes de la crisis.

Además, ha reivindicado que las relaciones laborales son "parte de las relaciones democráticas, algo que hay que poner encima de la mesa porque a veces no se acaba de entender lo importante que es". Ha apostillado que los servicios públicos son los que permiten que haya derechos sociales y los que dan cohesión social.

"Pero hay que poner encima de la mesa que esto solo se puede conseguir con una fiscalidad justa y progresiva, para que entre todos podamos tener esta protección y estas ayudas que son imprescindibles pero que hay que pagarlas". Por ello, ha incidido en que no se puede permitir que haya una generalización de bajadas de impuestos cuando lo que tendría que haber es una reforma fiscal que hiciera que los que más tienen paguen más y que entre todos asumamos la carga de estos servicios públicos y de lo que van a ser las cuentas de la salida de la crisis sanitaria".

TEMPORALIDAD

Manuel Pina ha señalado que los trabajadores que están con contratos temporales son siempre los que pagan la crisis pero "en esta ocasión lo hemos visto de una manera inmediata", ya que "la primera semana que se produce la posibilidad de que pare la actividad hubo casi un millón de despidos en España y casi 25.000 en Aragón, aunque pusimos encima de la mesa soluciones para suspender los contratos de trabajo y ERTE".

"Hay colectivos sociales que ahora mismo no tienen ningún ingreso y no pueden buscar ningún empleo ni salir a trabajar, por lo que hay que completar la red de seguridad, el camino puede ser el ingreso mínimo del que se habla, pero lo que está claro es que tiene que ser inmediato".

El secretario general de CCOO-Aragón ha considerado que en algunos sectores es necesario hacer auditorías, como en el sanitario. "No puede ser que se reconozca desde el propio Gobierno que el índice de contagios de los profesionales en la sanidad o en las residencias tenga que ver con la ausencia absoluta de EPI --equipos de protección individual-- porque no se disponía de ellos, por lo que hay que hacer una auditoría y una prioridad en las inversiones".

"No se producía alcohol en España, no se producían mascarillas, no se producían equipos de ventilación, hay que, de forma amplia, ver nuestros intereses", ha sostenido.