UGT cree que es momento de impulsar reformas estructurales en el mercado laboral, como reducir la jornada laboral

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ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Aragón ha estimado que es el momento de impulsar reformas estructurales en el mercado laboral, como la reducción de la jornada laboral, tras conocer los datos del primer trimestre de 2026 de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Aragón que muestran un aumento importante de la población activa y la ocupación, pero también del desempleo.

Para el sindicato es "prioritario" reducir a la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, y mejorar la protección contra los despidos injustificados o ilegales, mejorar los salarios y asegurar una distribución más equitativa de la riqueza con un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva, así como fortalecer los servicios públicos de empleo y promover políticas activas, para los colectivos con más dificultades de acceso al empleo.

El incremento del desempleo es un comportamiento estacional y habitual en el primer trimestre del año. El dinamismo del mercado laboral se mantiene en los datos interanuales, de aumento de la población activa y ocupación, aunque también crece el desempleo pero en menor proporción, teniendo en cuenta un contexto internacional complejo e incierto, tras el impacto derivado de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En vísperas del 1 de mayo, para UGT Aragón es el momento de continuar impulsando las reformas estructurales necesarias para mejorar de manera sostenida la calidad del trabajo.

DATOS

En cuanto a la población activa se registra en el primer trimestre de 2026 un aumento de 14.700 personas, principalmente entre los hombres (13.000 frente a 1.700 mujeres). Por provincias, Zaragoza, experimenta principalmente esta subida (+15.000). Huesca es la única provincia que pierde población activa (-500). Los datos siguen la tendencia en términos interanuales de crecimiento en Aragón (+18.700), siendo Teruel la única que pierde efectivos (-5.100).

Por sexos, igualmente este crecimiento se produce de forma mayoritaria entre los hombres, aunque aquí cobra más peso la presencia femenina (+7.600)

En cuanto a la ocupación, aumenta en 8.800 efectivos en el trimestre, nuevamente entre personas de sexo masculino, ya que en las mujeres solo aumenta en 700 personas.

Por provincias, la ocupación desciende en Huesca en 1.500 personas, y en Teruel en 600 mientras en Zaragoza, crece en 10.900. En el año, el comportamiento de la población ocupada es positivo, con incrementos de 16.700 personas, que se produce de forma equilibrada entre sexos.

Zaragoza vuelve a concentrar el aumento de empleo, y es la provincia de Teruel, la única que lo destruye con 5.100 ocupaciones menos. En total, en Aragón hay 638.100 ocupados y 58.400 parados.

Sobre los datos de paro, durante el trimestre aumentan en 5.900 personas, mientras que en el año lo hace en 2.300 desempleados. En el trimestre se incrementa en las tres provincias, aunque de forma más numerosa en Zaragoza, mientras en el año, Huesca es la única donde baja el desempleo (-2.900) y sobre todo entre las mujeres.

La tasa de paro en Aragón sube hasta situarse en el 8,37% --entre hombres es del 6,82% y del 10,19% entre las mujeres--. No obstante, la tasa de paro de Huesca es del 5,56% en Teruel del 8,59% y la de Zaragoza de un 8,99%.