UGT insta a continuar con la mejora salarial y reducción de la jornada para lograr un mercado laboral justo

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha considerado "positivos" los datos del paro registrado del mes de septiembre en la Comunidad, pero ha defendido que para lograr un mercado laboral "justo, inclusivo y sostenible", hay que continuar la senda de mejora salarial y reducción de la jornada.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 657 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (-1,4%) hasta los 47.824 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La organización sindical ha sostenido que hay margen también para seguir trabajando en políticas activas de empleo con los colectivos más castigados: mujeres, mayores de 55 y personas migrantes y corregir problemas estructurales del mercado laboral.

Además, el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva debe contribuir a garantizar mejoras salariales reales, vinculación con la productividad y un reparto más equitativo de los beneficios empresariales.