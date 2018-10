UGT plantea reducir la jornada laboral a 32 horas manteniendo los salarios y con impuestos a las nuevas tecnologías

Publicado 20/09/2018 15:00:37 CET

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de Política Sindical,de UGT, Gonzalo Pino, ha defendido este jueves la reducción de la jornada laboral a 32 horas, manteniendo los salarios, y ha planteado la necesidad de que se establezcan impuestos a los robots y a la producción vinculada a las nuevas tecnologías.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, momentos antes de participar en la conferencia 'El futuro del trabajo', organizada por UGT en el 130 aniversario del sindicato y que se ha celebrado en el Centro de Formación 'Arsenio Jimeno' de la capital aragonesa, con la asistencia del secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey.

Pino ha observado que todas las revoluciones de la historia han terminado "en confrontación", por el aprovechamiento de las máquinas, el objetivo de lograr beneficios, "hasta que con el tiempo se encontraron los equilibrios necesarios con las organizaciones obreras y los partidos" para avanzar.

En este momento, "la sociedad algo ha tenido que aprender de la historia y es necesario buscar un equilibrio, no dar por hecho que el futuro es el que va a ser y que no tiene vuelta atrás". En este sentido, ha observado que las nuevas tecnologías, la digitalización, la robotización y la automatización "al final si no tienen un cierto control de los gobiernos, si no hay un equilibrio en la negociación de sindicatos y empresarios, se producirá una confrontación" porque se entiende que conllevarán que "sobran trabajadores".

Para evitar esa expulsión de los trabajadores del mercado laboral por el avance de la digitalización, "tenemos planteamientos y propuestas" que pasan por reducir la jornada laboral y repartir el trabajo. De hecho, "estamos ya definiendo la propuesta para escenificarlo en los próximos días y nuestro objetivo es la reducción de la jornada a las 32 horas".

Sin embargo, ha dicho tajante que "cuando hablamos del reparto de salario no hablamos de menos salario, hablamos del mantenimiento del salario, de que los grandes niveles de productividad son los recursos que tienen que permitir el reparto del trabajo y combatir el paro estructural".

Ha llamado a formar a los trabajadores para que no se queden fuera del mercado de trabajo, alertando de que la crisis ha producido un gran volumen de desempleo estructural pero "vamos a otro paro mucho mayor" que producirán las nuevas tecnologías.

IMPUESTO A LOS ROBOTS

Por este motivo, ha sugerido también que se aplique un impuesto "a los robots" y a la producción relacionada con las nuevas tecnologías, dado que de la gran productividad es de donde deberán "salir los beneficios y los recursos para sostener a millones de trabajadores que van a ser expulsados del mundo del trabajo y gran parte no tendrán posibilidad de volver" sin formación.

El líder sindicalista ha comentado que "ya empezamos a ver la punta del iceberg" en sectores con una digitalización muy pronunciada, como las plataformas de transporte de pasajeros, comida rápida o compras en la red. "Ese negocio crea un trabajo precario, unas condiciones pésimas y obligan a que sean trabajadores por cuenta propia", a pesar de que "dependen de esa plataforma" y el horario y las condiciones las marca esa misma plataforma.

"Nos llevan a un futuro donde la precariedad sea la regla del juego y ese no puede ser el futuro o resolvemos el presente o quizá el futuro sea mucho más incierto de lo que parece ahora", ha alertado Pina, para apuntar que estas situaciones afectan a todos los sectores y la digitalización "va a un ritmo tan acelerado que es difícil saber a quién perjudica más".

Por último, ha expresado también su preocupación por la desaceleración de la economía, al expresar su temor de que los empresarios puedan comenzar a decir que "sería bueno volver a la moderación, pero nada más lejos", ha sentenciado, para pedir el incremento del salario mínimo a los mil euros y que se ponga fin al surgimiento de "trabajadores pobres".

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha destacado que este debate se organiza con motivo del 130 aniversario dele sindicato, que se conmemoró en agosto en Barcelona con una ofrenda floral en el local donde se constituyó UGT. Además, coincide con la preparación de un debate que organiza la Confederación Internacional del Trabajo sobre el futuro del empleo y las nuevas tendencias.

En la conferencia, además de la parte sindical, los asistentes han podido escuchar la visión de ponentes vinculados al medio ambiente y la sociología, la demografía y el derecho del trabajo, que han propiciado un análisis "muy interesante, muy rico".