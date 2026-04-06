UGT propone elevar los salarios y reducir, de una vez, la jornada y reforzar las políticas activas de empleo

Archivo - Sede del sindicato UGT en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Aragón ha considerado "imprescindible" seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar, de una vez, la reducción de la jornada laboral tras conocer este lunes los datos del paros publicados por el INE que revelan que en la comunidad autónoma ha descendido en 512 personas, un 1,02% hasta situarse en 48.862 desempleados.

El dato interanual es también positivo, con 1.980 personas que dejan de estar inscritas en las oficinas de empleo. En términos relativos el dato de Aragón es ligeramente mejor al conjunto nacional, donde disminuye 0,94% (22.934), todo lo contrario al cómputo interanual donde se distancia España, al disminuir solo un 3,82% frente al 6,22%.

"A pesar de los buenos datos, el mercado laboral sigue mostrando importantes problemas estructurales", ha advertido UGT Aragón al observar que en un contexto laboral de demanda de empleo, "existe margen" para la actuación mediante políticas activas dirigidas a mujeres, migrantes y mayores de 45 años.

Los problemas del mercado laboral de Aragón pasan también por una "mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras, mediante la reducción de la jornada laboral y la urgencia de mejorar los salarios", ha expuesto el sindicato.

Atendiendo al género en marzo el descenso es mayor entre las mujeres (-354) frente a los hombres (-158). Sin embargo, a pesar del buen dato, siguen representando más del 60% de las personas desempleadas. En marzo, en términos relativos el paro descendió en similar proporción entre los jóvenes menores de 25 años más (1,18%), y los mayores de esa edad (+1%) y en términos absolutos, lo hace prácticamente entre personas de nacionalidad española (506), mientras que entre las extranjeras es prácticamente imperceptible (-6).

SECTORES Y PROVINCIAS

Por sectores, salvo en el colectivo sin empleo anterior (+118) el paro cae en todos, siendo el más significativo en números absolutos en servicios (-448).

Por provincias, Huesca y Teruel con descensos por encima del 2% muestran un comportamiento más dinámico que la capital. En cuanto al dato de paro registrado interanual por sexos baja porcentualmente más entre los hombres, que entre las mujeres (4,99% frente 3,07%); también en mayores de 25 años lo hace un -4,39%, mientras aumenta un 1,57% entre los menores de esa edad.

Por sectores el paro baja en el siguiente orden servicios (-1104), industria (-469), construcción (-293), agricultura (-62) y el colectivo sin empleo anterior (-52).

En cuanto a la Seguridad social, en Aragón existen 632.476 afiliados al sistema. En el mes de marzo se incrementaron un 0,52% las afiliaciones, con un total de 3.245, cifra por detrás de la media nacional que fue del 0,98%.

Respecto a marzo de 2025, el sistema ganó en Aragón 12.723 afiliaciones, un 2,05% cifra más en línea a la media española que fue de un 2,05%. Durante el mes, es también destacable el aumento de la participación en el sistema de las mujeres con un repunte de 1831 frente 1.415 hombres.

AFILIACIÓN

En Aragón el incremento de la afiliación se explica fundamentalmente por el régimen general por cuenta ajena, debido en gran medida a sectores como la industria, sobre todo en Zaragoza (+1.226), provincia donde también crece la construcción (+299) y las actividades administrativas y auxiliares (+786). En la capital también es reseñable el mal comportamiento experimentado por el comercio (-1224).

Por su parte la provincia de Teruel, crece a base de la hostelería (+157) al igual que Huesca (295) que también se especializa en agricultura (+108).

En cuanto a los contratos destaca que, en febrero, el 36,76% siguen siendo indefinidos. Por otro lado, sobre la cobertura social, en enero había 33.185 personas desempleadas que tenían algún tipo de prestación, pero más de 25% de las personas desempleadas no tenía ningún tipo de cobertura. La cuantía media de la prestación contributiva era en diciembre de 1.034,6 euros.