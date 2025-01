Unanimidad para que La Lonja, la basílica del Pilar y la parte trasera de La Seo sean Patrimonio de la Humanidad

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, un apartado de una moción de ZeC a la que se ha sumado una enmienda transaccional del PP, en la que se insta al Gobierno de la ciudad a impulsar la declaración de la Lonja como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la creación de una red que reconozca y divulgue el valor patrimonial de estos edificios civiles emblemáticos de la que fue Corona de Aragón. Este mismo reconocimiento se pedirá para la basílica de El Pilar y la parte trasera de La Seo.

Por otro lado, han salido adelante, pero con el voto en contra del PP, otros dos puntos de la moción de ZeC. En el primero, se pide al Gobierno de la ciudad "paralizar definitivamente" las iniciativas para la construcción de un piso superior en el edificio de La Lonja. Los 'populares' lo han rechazado al recordar que está descartado y no se va a actuar en la planta segunda de este emblemático edificio.

El tercer epígrafe que también ha salido adelante con el único voto en contra del PP pedía al equipo de gobierno que se dote a la ciudad de un Plan de Protección del Patrimonio Histórico Artístico de Zaragoza con dotación económica suficiente y que contemple actuaciones para la protección, mejora y conservación y puesta en valor de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la capital aragonesa. En este apartado, el PP ha votado en contra porque el Plan de protección "ya está en el texto refundido del Plan de Ordenación Urbana".

En la defensa de la moción, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha recordado que tres años después de la polémica por intentar crear el 'Espacio Goya' en La Lonja "se quería generar un acceso a la planta superior mediante dos mediante ascensores para conectar la sala hipóstila renacentista con la planta superior".

Esta intervención, ha alertado, supondría una actuación "incompatible" con la protección del edificio, declarado BIC, según han manifestado entidades en defensa del patrimonio y una recogida de firmas en la plataforma 'change.org', con más de 9.643 apoyos.

Esta petición, iniciada el pasado 24 de diciembre, se opone principalmente a la instalación de dos ascensores en el histórico edificio de La Lonja y a las modificaciones previstas en el "proyecto anunciado por el gobierno del PP en el Ayuntamiento, que violan las leyes de patrimonio, cuyo alcance es solo de restauración y consolidación, no permitiendo alterar la estructura original".

"LA LONJA NO SE TOCA"

En su intervención, la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha subrayado que "no hay ningún proyecto para poner ascensores en la fachada" y "no se va a intervenir en la planta superior de La Lonja, no se dedicará la segunda planta a Goya" y el presupuesto es "solo" para la primera planta.

Al respecto, ha informado de que los 2,5 millones de plurianuales son para la "primera planta" para distintos servicios y suminitros y "agilizar" el sistema de las exposiciones porque "seguirá siendo eso, la mejor sala de exposiciones de la ciudad" a iniciativa, en su día, del PSOE.

El concejal del grupo municipal de ZeC ha dicho aceptar las enmiendas transaccionales en aras del consenso. Ha reclamado que "todo se haga con participación ciudadana y la opinión de los expertos".

Domínguez ha aportado que son 180.000 las personas la que visitan las exposiciones de este equipamiento y ha reclamado compatibilizar uso con su "exhibición diáfana y provocar que el visitante levante la vista para admirar su arquitectura".

La concejal del PSOE, Eva Cerdán, ha afeado al PP que "se quiere cargar La Lonja" --de las que solo hay tres en España y son reminiscencia de la Corona de Aragón--, al "querer poner un ascensor cuando su grado de protección no permite ni instalar unos baños". Ha instado al Gobierno de la ciudad a tomar decisiones para que "no se actúe" al enfatizar: "La Lonja no se toca".