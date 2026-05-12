Uncastillo convertirá el románico en un espacio de debate y divulgación con 'Las muchas vidas del románico'

La cita tendrá lugar el 2 y 3 de julio y ofrece un completo programa de actividades y visitas guiadas con numerosos expertos. La inscripción ya está disponible desde su página web - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad cincovillesa de Uncastillo (Zaragoza) volverá a convertirse los próximos 2 y 3 de julio en un punto de encuentro para especialistas, estudiantes y público general interesados en el patrimonio medieval gracias a la celebración de la segunda edición del Curso de Patrimonio Medieval y Moderno, organizado por la Universidad de Zaragoza, la Fundación Uncastillo y el grupo de investigación Traza.

Bajo el título 'Las muchas vidas del románico', esta nueva edición amplía el enfoque desarrollado el año pasado y pondrá el foco en cómo los edificios románicos han evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a nuevas funciones, ampliaciones y reinterpretaciones que explican por qué han llegado hasta la actualidad.

La presentación oficial del curso ha tenido lugar este martes en la Diputación de Zaragoza con la participación del diputado provincial Alfredo Zaldívar; el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro; el patrono de la Fundación Uncastillo, José Manuel Giménez; y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y director del curso, Javier Ibáñez.

El curso se desarrollará los días 2 y 3 de julio en el Salón de Congresos de San Miguel y combinará conferencias, debates y visitas guiadas a algunos de los conjuntos románicos más destacados de la comarca, como Santa María y San Martín de Uncastillo, así como las iglesias de San Salvador y San Esteban de Luesia o San Martín de Biel.

Alfredo Zaldívar ha subrayado durante su intervención la importancia de impulsar actividades que permitan divulgar el patrimonio desde el rigor científico y de la mano de especialistas.

"Durante dos días los asistentes conocerán las muchas vidas del románico, un tema apasionante, y podrán hacerlo no solo a través del programa de conferencias sino personalmente mediante visitas guiadas a numerosos puntos de interés de la comarca en los que se podrá comprobar el paso del tiempo", ha señalado.

El diputado provincial ha destacado además la calidad del programa y el nivel de los expertos participantes, insistiendo en que este tipo de iniciativas ayudan a difundir "el importantísimo patrimonio de la comarca de las Cinco Villas de forma veraz y de la mano de expertos en la materia".

REFERENCIA CULTURAL Y PATRIMONIAL

Para el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, este tipo de propuestas son fundamentales para dinamizar el territorio y convertir la cultura y el patrimonio en herramientas de desarrollo rural. "Desde 2015 estamos apostando por la cultura y el turismo en todos los núcleos urbanos de nuestro territorio", ha explicado.

El presidente comarcal ha reconocido además las dificultades económicas que atraviesan las comarcas aragonesas debido a la falta de actualización de su financiación desde 2002, una situación que, según ha explicado, obliga a priorizar servicios esenciales frente a otras inversiones.

A pesar de ello, ha insistido en que la cultura y el patrimonio siguen siendo "una apuesta necesaria" para garantizar que el medio rural pueda ofrecer oportunidades y actividad cultural equiparables a las de las ciudades.

Por su parte, José Manuel Giménez ha explicado que la entidad atraviesa actualmente un proceso de "reactivación e impulso" con el objetivo de volver a situar la protección y difusión del patrimonio en el centro de la vida cultural de Uncastillo y de toda la comarca.

"El patrimonio histórico-artístico de Uncastillo es singular porque cubre un periodo histórico larguísimo y tiene una distribución geográfica muy amplia, no solo en el núcleo urbano sino en todo el término municipal", ha señalado.

EL ROMÁNICO COMO UN ORGANISMO VIVO

El catedrático de Historia del Arte ha destacado la dificultad que supone poner en marcha iniciativas de este tipo y ha agradecido la implicación de todas las instituciones participantes. "Hace tres años parecía muy complicado poner esto en marcha y ahora ya estamos en la segunda edición", ha afirmado.

Ibáñez ha explicado que el curso de 2025 estuvo más centrado en la restauración de la portada de Santa María de Uncastillo, mientras que este año el objetivo es abordar una realidad patrimonial mucho más amplia y compleja.

El director del curso ha insistido en que los edificios románicos son "organismos vivos" que han sido modificados, ampliados y reinterpretados a lo largo de los siglos. Ese proceso será precisamente el eje central del curso.

Ibáñez ha detallado que uno de los grandes temas abordados será el "reempleo" del románico, es decir, cómo este patrimonio ha seguido utilizándose y adquiriendo nuevos significados con el paso del tiempo.

Para ello, el curso contará con especialistas de primer nivel procedentes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, entre ellos Javier Martínez de Aguirre, Ángel Fuentes, María Teresa Chicote o Miguel Sobrino.

NUEVOS HALLAZGOS Y RESTAURACIONES EN ARAGÓN

Otra de las grandes líneas del curso estará centrada en las restauraciones y descubrimientos recientes realizados en patrimonio románico aragonés.

Ibáñez ha avanzado que algunas intervenciones de restauración han permitido descubrir realidades desconocidas hasta ahora. "Santa María de Calatayud tiene una iglesia románica debajo de la actual y eso no se conocía", ha remarcado como ejemplo.

Además de los casos aragoneses, el curso incluirá ejemplos castellanos similares a los existentes en Cinco Villas, especialmente vinculados a intervenciones realizadas durante los siglos XV y XVI.

El programa también abordará fenómenos posteriores, como las reinterpretaciones historicistas del siglo XIX o el papel actual del románico en espacios museísticos y contextos contemporáneos. En este ámbito destaca la participación del investigador David L. Simon, del Colby College. "Nos hablará del románico hoy y de cómo puede tener sentido incluso desprovisto de su significado religioso original", ha explicado Ibáñez.

UN CURSO ABIERTO A EXPERTOS Y PÚBLICO GENERAL

Uno de los aspectos en los que más han insistido los organizadores es en la voluntad de abrir el curso no solo a especialistas, sino también a vecinos, visitantes y personas interesadas en el patrimonio, aunque no tengan formación específica. "El año pasado hubo un público muy diverso", ha explicado Ibáñez.

Entre los asistentes participaron estudiantes de Historia del Arte, Arquitectura o Restauración, pero también numerosos aficionados y habitantes de la comarca interesados en conocer mejor el patrimonio de su territorio. "No hace falta tener un gran bagaje de estudios detrás para disfrutar de estos cursos", ha señalado.

El director del curso ha defendido especialmente la importancia de acercar el conocimiento académico a la población local. "El objetivo fundamental es que la población conozca el patrimonio que tiene entre las manos", ha afirmado. El curso incluirá además numerosas visitas guiadas por especialistas, una de las novedades más destacadas de esta edición.

Los participantes podrán recorrer monumentos de Uncastillo, Biel y Luesia acompañados por investigadores, arquitectos y restauradores que aportarán distintas perspectivas sobre los edificios y su evolución histórica.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la Fundación Uncastillo. El precio de la matrícula es de 50 euros en modalidad ordinaria y de 40 euros para estudiantes universitarios, graduados en desempleo y miembros de la Asociación Amigos del Románico.